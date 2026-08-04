Kırgızistan’da cenaze kremasyonu yasaklandı

Kırgızistan’da hayatını kaybeden kişilerin cenazelerinin kremasyon yoluyla yakılması yasaklandı. Bu hüküm, ülke Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un imzaladığı “Defin ve Defin İşleri Hakkında” kanunda yapılan değişikliklerle getirildi. Nur.kz bu gelişmeyi duyurdu.

Söz konusu belge, Jogorku Keneş tarafından 25 Haziran 2026’da kabul edildi. Yeni düzenlemeye göre, ölülerin defin yöntemi olarak kremasyona ilişkin hükümler kanundan çıkarıldı. Ayrıca içinde kül bulunan kapların gömülmesine ilişkin kurallar da kaldırıldı.

Kanunda “kremasyon” kavramı artık insan cesedinin yakılması olarak değil, tıbbi faaliyetler sonucunda oluşan biyolojik atıkların özel tesislerde termal yöntemle imha edilmesi süreci olarak tanımlanıyor.

Bu nedenle krematoryumların hayatını kaybeden kişilerin cenazelerini, ayrıca kürtajla alınan veya ölü doğan fetüsleri yakmak amacıyla kullanılması yasaklanıyor. Bu tesisler yalnızca tıbbi faaliyetlerden kaynaklanan biyolojik nesnelerin sanitasyon kurallarına uygun şekilde imha edilmesi için kullanılacak.

Belg ayrıca kimliği belirlenemeyen veya teslim alınmayan cenazelerin defin usulünü de düzenliyor. Bu cenazeler, ilgili içişleri organlarının onayıyla mezarlıkların özel olarak ayrılmış bölümlerine uzmanlaşmış hizmetler tarafından gömülecek.

Kanun, resmî olarak yayımlanmasından 10 gün sonra yürürlüğe girecek. Hükûmete ise mevcut düzenleyici belgeleri yeni kanunun gereklerine uygun hâle getirme görevi verildi.