Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)

·17·Dünya
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)

Türkiye'nin doğusundaki Ağrı ilinin Doğubayazıt ilçesinde, bin yıllık tarihi bir sırrı çözmeyi amaçlayan kapsamlı bilimsel araştırmalar kritik bir aşamaya girdi. Uluslararası ve yerel bilim insanlarından oluşan bir ekip, bölgede bulunan ve dev bir gemi şeklini tam olarak yansıtan jeolojik oluşumu incelerken çarpıcı bilimsel kanıtlarla karşılaştı. Araştırma kapsamında alınan 300'den fazla toprak numunesinin laboratuvarlarda incelenmesi sonucunda, nesnenin içindeki organik madde miktarının çevredeki normal toprağa kıyasla tam üç kat daha fazla olduğu ortaya çıktı.

En şaşırtıcı olanı ise, modern yer radarı (GPR) tarama cihazları yardımıyla yer altında insan eliyle yapılmışa benzeyen dikdörtgen yapılar, yapay katmanlar, gizemli boşluklar ve olası bir tünel ağı kaydedildi. Bilim ekibi, bu sansasyonel hipotezi kesin olarak kanıtlamak amacıyla tarihte ilk kez derin sondaj çalışmalarına resmen başladı.

«300 numune, 3 kat fazla organik madde ve yer altı boşlukları»: Araştırmanın 5 temel noktası

Doğubayazıt'taki gizemli gemi şeklindeki nesneyle ilgili en önemli resmi kanıtlar:

  • Gemi şeklinde eşsiz bir jeolojik anıt: Ağrı Dağı eteklerindeki devasa doğal yapı, tarihi gemi parametreleriyle tam uyum sağlıyor;

  • 3 kat yüksek organik değer: Nesneden alınan 300'den fazla numunede organik madde konsantrasyonu, çevresindekine göre 3 kat daha fazla çıktı;

  • Yer altında dikdörtgen yapılar: Radarlar, doğada nadir görülen kesin geometrik şekilleri ve paralel katmanları gösterdi;

  • Boşluklar ve olası tünel ağı: Tarama sonuçları, yerin derinliklerinde yapay olarak oluşturulmuş odaların veya geçitlerin varlığını doğruluyor;

  • İlk kez sondaj başladı: Teori ve varsayımları somut fiziksel kanıtlarla desteklemek için nesne üzerinde tarihi sondaj çalışmaları başlatıldı.

Ağrı ilindeki bilimsel araştırmalar ve tarama sonuçlarının sınıflandırılması

Doğubayazıt nesnesinde kaydedilen laboratuvar ve yer radarı verilerinin analizi:

Araştırma yönü ve yöntemi

Laboratuvar ve radar sonuçları

Bilimsel hipotez ve tarihi önemi

Coğrafi konum

Türkiye, Ağrı ili, Doğubayazıt ilçesi

Kadim kaynaklarda bahsedilen tufan bölgesi

Toprak ve biyokimyasal analiz

300'den fazla numune incelendi

Gemi ahşapları ve canlı kalıntıları ihtimali

Organik madde miktarı

Çevredeki toprağa kıyasla 3 kat fazla

Nesne içinde devasa bir biyolojik yaşamın toplandığının kanıtı

Radar tarama manzarası

Dikdörtgenler, boşluklar ve tüneller

İnsan eliyle inşa edilmiş bütüncül bir mühendislik yapısı

Mevcut uygulama aşaması

İlk kez derin sondaj çalışmaları başladı

Yer altındaki katmanlardan doğrudan maddi kanıt elde edilmesi

Arkeoloji ve jeoloji ekspertizi: Bu keşif neden insanlık tarihini değiştirebilir?

Uluslararası arkeologlar, jeofizikçiler ve tarihçi bilim insanlarının analitik sonuçları:

  • «Biyolojik izler ve organik madde sırrı»: Dağlık bölgelerde organik maddelerin bir noktada üç kat yoğunlaşması genellikle doğal jeolojik süreçlerle açıklanamaz; bu durum, burada bir zamanlar binlerce hayvanın ve büyük miktarda işlenmiş ahşap ürünün çürümüş olabileceği sonucunu bilimsel olarak güçlendiriyor;

  • Geometrik kesinlik — yapaylık işareti: Yer altı radarlarının (GPR) kaydettiği dikdörtgen engeller ve çok katlı boşluklar, doğal kaya katmanlarına değil, tam olarak bir gemi güvertesi ve bölmelerine benzeyen bir yapıya sahip;

  • Sondaj — mutlak gerçeği açığa çıkaran anahtar: Önceki tüm araştırmalar sadece dış gözlemlerle sınırlıydı; ilk kez başlatılan derin sondaj çalışmaları, yer altından gerçek ahşap parçaları, antik metal alaşımları veya yapay kaplamalar çıkarmayı mümkün kılacak; bu da Nuh'un Gemisi efsanesini gerçeğe dönüştürebilir.

Sizce Ağrı Dağı eteklerindeki bu gemi şeklindeki yapı, kutsal kitaplarda anlatılan Nuh Peygamber'in efsanevi gemisi olabilir mi, yoksa nadir bir doğal jeolojik olay mı? Sondaj çalışmalarının ne tür yenilikler ortaya çıkaracağını düşünüyorsunuz? Tahminlerinizi ve görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve insanlığın en büyük sırlarından birine adanmış bu bilimsel analizi herkesle paylaşın!

AğrıDoğubayazıtNuh'un GemisiArkeolojiJeoloji
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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