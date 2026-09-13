Avustralya'da bir boğa 300 bin ABD dolarına satıldı: fiyatı neyle açıklanıyor?

·8·Dünya
Avustralya'da bir boğa 300 bin ABD dolarına satıldı: fiyatı neyle açıklanıyor?

Avustralya'daki bir açık artırmada Angus ırkına mensup bir boğa, ülke için rekor bir fiyata, yani 420 bin Avustralya dolarına (yaklaşık 300 bin ABD doları) satıldı. 19 aylık hayvanın sadece ağırlığı değil, aynı zamanda damızlık özellikleri de alıcıların ilgisini çekti.

Wyatt W50 lakaplı boğa, Yeni Güney Galler eyaletindeki ünlü Millah Murrah damızlık çiftliğinde yetiştirildi. Bu çiftlik, Angus ırkı yüksek kaliteli sığır yetiştirme konusunda Avustralya'nın en prestijli işletmelerinden biri olarak kabul ediliyor.

19 aylık Wyatt W50, açık artırmada 834 kilogramlık ağırlığıyla da dikkat çekti.

Ancak alıcılar için en büyük değer ağırlığında değil, yüksek damızlık özelliklerinde yatıyordu. Angus ırkı sığırlar, et verimi ve hızlı kilo almalarıyla ünlüdür. Bu nedenle, iyi bir soya sahip boğalar hayvancılık işletmeleri için büyük bir ekonomik değer taşıyabilir.

Avustralya'daki yeni rekor pahalı olsa da, dünya rekoru bunun birkaç kat üzerindedir. 2019 yılında ABD'de düzenlenen bir açık artırmada, SAV America 8018 lakaplı Angus boğası 1,51 milyon dolara satılmıştı.

Angus IrkıWyatt W50MillahSAV AmericaHayvancılık
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

12 yaşındaki çocuğun yetiştirdiği bal kabağı 817 kilogram geldi — rekor hasat herkesi hayrete düşürdü!12 yaşındaki çocuğun yetiştirdiği bal kabağı 817 kilogram geldi — rekor hasat herkesi hayrete düşürdü!Bugün, 01:10Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtıEvde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtıBugün, 00:53Türkiye'de 91 yaşındaki bir baba tüm mal varlığını cami yapımına harcayarak herkese örnek olduTürkiye'de 91 yaşındaki bir baba tüm mal varlığını cami yapımına harcayarak herkese örnek olduBugün, 00:49«Cessna uçağı bahçeye düştü!»: Tataristan'da trajik kaza«Cessna uçağı bahçeye düştü!»: Tataristan'da trajik kazaBugün, 00:48İran ABD'ye 7 Kesin Şart Koştu — Dünya Petrol Piyasasını Sarsan Ültimatomİran ABD'ye 7 Kesin Şart Koştu — Dünya Petrol Piyasasını Sarsan ÜltimatomBugün, 00:48Eski Bakan dolandırıcılıkla suçlanıyor: Rusya'nın eski İletişim Bakanı uluslararası düzeyde aranıyorEski Bakan dolandırıcılıkla suçlanıyor: Rusya'nın eski İletişim Bakanı uluslararası düzeyde aranıyorBugün, 00:47
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
Genç doktor, özel hastanedeki ilk iş gününde istifa etti
Genç doktor, özel hastanedeki ilk iş gününde istifa etti
Mars'ta denizanasına benzeyen gizemli bir nesne ortaya çıktı
Mars'ta denizanasına benzeyen gizemli bir nesne ortaya çıktı
Kıyamet Günü Balığı Gerçekten Var mı? Bilim İnsanları Yanıtladı
Kıyamet Günü Balığı Gerçekten Var mı? Bilim İnsanları Yanıtladı
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Yüzünün yüzde 95’inden fazlası kıllarla kaplı Hintli rekortmen
Yüzünün yüzde 95’inden fazlası kıllarla kaplı Hintli rekortmen