Avustralya'da bir boğa 300 bin ABD dolarına satıldı: fiyatı neyle açıklanıyor?

Avustralya'daki bir açık artırmada Angus ırkına mensup bir boğa, ülke için rekor bir fiyata, yani 420 bin Avustralya dolarına (yaklaşık 300 bin ABD doları) satıldı. 19 aylık hayvanın sadece ağırlığı değil, aynı zamanda damızlık özellikleri de alıcıların ilgisini çekti.

Wyatt W50 lakaplı boğa, Yeni Güney Galler eyaletindeki ünlü Millah Murrah damızlık çiftliğinde yetiştirildi. Bu çiftlik, Angus ırkı yüksek kaliteli sığır yetiştirme konusunda Avustralya'nın en prestijli işletmelerinden biri olarak kabul ediliyor.

19 aylık Wyatt W50, açık artırmada 834 kilogramlık ağırlığıyla da dikkat çekti.

Ancak alıcılar için en büyük değer ağırlığında değil, yüksek damızlık özelliklerinde yatıyordu. Angus ırkı sığırlar, et verimi ve hızlı kilo almalarıyla ünlüdür. Bu nedenle, iyi bir soya sahip boğalar hayvancılık işletmeleri için büyük bir ekonomik değer taşıyabilir.

Avustralya'daki yeni rekor pahalı olsa da, dünya rekoru bunun birkaç kat üzerindedir. 2019 yılında ABD'de düzenlenen bir açık artırmada, SAV America 8018 lakaplı Angus boğası 1,51 milyon dolara satılmıştı.