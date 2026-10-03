Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo hakkında neler söyledi

·5·Spor
Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo hakkında neler söyledi

Manchester United kaptanı Bruno Fernandes, Portekiz milli takımı ve Al-Nassr forveti Cristiano Ronaldo'nun kampı terk etmesiyle ilgili düşüncelerini dile getirdi. Goal.com'un haberine göre, 41 yaşındaki futbolcunun UEFA Uluslar Ligi maçları sırasında aniden milli takımdan ayrılması futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı ve milli takımdaki geleceğini tehlikeye attı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Görünüşe göre bu krizin temel nedeni, Ronaldo ile teknik direktör Jorge Jesus arasındaki ilişkilerin bozulması. Norveç'e karşı oynanan ve 2-1 biten maçta tecrübeli forvet yedek kulübesinde bırakıldı ve oyuna alınmadı. Bu, son 18 yılda ilk kez bir resmi maçta ilk 11'de başlamadığı ve hiç süre almadığı bir durum olarak kaydedildi.

Kriz görüşmeleri ve ayrılık kararı

Bu karşılaşmanın ardından 234 kez milli formayı giyen tecrübeli forvet, teknik direktör ve Portekiz Futbol Federasyonu yönetimi ile acil görüşmeler gerçekleştirdi. Ancak taraflar anlaşmaya varamadı ve Ronaldo milli takım kampından ayrılmaya karar verdi.

Ronaldo yaptığı açıklamada şunları yazdı: "Basın toplantısı ve federasyon başkanıyla yaptığım görüşmenin ardından milli takım kampından ayrılmaya karar verdim. Zamanı geldiğinde, Portekiz halkına ayrılmama neden olan gerçekleri anlatacağım."

Takımın tepkisi ve dijital kayıplar

Goal.com'a göre Bruno Fernandes, beş kez Altın Top kazanan oyuncuyla doğrudan iletişim kurarak ona destek verdi. Fernandes açıklamasında şunları söyledi: "Cristiano ile konuştum ve ona, milli takımımızın ve ülkemizin her zaman en büyük ikonu olmaya devam edeceğini söyledim. Milli takımımız bölünmüş değil, birlik içindedir."

Bu olayın ardından Portekiz Futbol Federasyonu dijital alanda da ciddi bir darbe aldı. Haberlere göre, milli takımın resmi Instagram hesabı krizin patlak vermesinden sonraki 24 saat içinde bir milyondan fazla takipçi kaybetti.

Ayrıca futbolcunun, federasyonun ve teknik ekibin eylemlerini eleştiren bir sosyal medya gönderisini beğenmesi durumu daha da gerginleştirdi. Gelen eleştirilere yanıt olarak futbol federasyonu kısa bir açıklama yayınlayarak tüm delegasyonun yaklaşan maçlara ve belirlenen hedeflere odaklandığını belirtti.

Cristiano RonaldoBruno FernandesPortekizFutbolUluslar Ligi
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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