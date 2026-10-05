Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo'nun milli takımdaki geleceğine açıklık getirdi

·71·Spor
Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo'nun milli takımdaki geleceğine açıklık getirdi

Portekiz milli takımı teknik direktörü Jorge Jesus, UEFA Uluslar Ligi maçlarının ardından golcü oyuncu Cristiano Ronaldo'nun istediği zaman milli takıma geri dönebileceğini açıkladı. Uzmana göre, efsanevi kaptanın kaderi tamamen kendisine bağlı ve kapılar hala açık. Bu haber Goal.com tarafından aktarılıyor.

Bu durum, takımın son kamplarında yaşanan bir anlaşmazlığın ardından ortaya çıktı. Portekiz, deplasmanda Galler'e karşı aldığı galibiyetin ardından Norveç ve Danimarka maçlarına hazırlanıyordu. İlk 11'deki yerini kaybetmekten memnun olmayan 41 yaşındaki forvet, Norveç maçında yedek kulübesinde bırakıldı ve oyuna alınmadı.

Goal.com'un haberine göre, bu olay ünlü futbolcunun 2008'den bu yana ilk kez resmi bir maçta yedek kalıp süre almadığı durum oldu. Teknik direktörün bir sonraki maçta da onu ilk 11'de başlatmayacağını doğrulamasının ardından, Al-Nassr kulübünün forveti milli takım kampını sert bir şekilde terk etmişti.

Daha sonra sosyal medya hesaplarında futbolcu, bu adımın nedenlerini zamanı geldiğinde tüm Portekizlilere kendisinin açıklayacağını yazdı. Buna rağmen teknik direktör Jorge Jesus, durumu yumuşatmaya çalışarak Kasım ayındaki maçlar öncesinde tecrübeli kaptanla görüşmeye hazır olduğunu belirtti.

Takımın tutumu ve sonuçlar

Ronaldo'nun yokluğuna rağmen son şampiyonlar, Uluslar Ligi'ndeki galibiyet serisini sürdürdü. Norveç karşısında alınan 2-1'lik başarı, takıma çeyrek final biletini getirdi ve grupta Danimarka'nın altı puan önüne geçmesini sağladı.

Onun yokluğunda hücum hattında şans bulan Milan forveti Goncalo Ramos, forma giydiği üç maçta da gol atmayı başardı. Buna rağmen milli takım oyuncuları kaptanlarını desteklemeye devam ediyor.

Maçtan sonra RTP kanalına röportaj veren savunma oyuncusu Joao Cancelo şunları söyledi: “Cristiano bizim kaptanımız, Portekiz tarihinin en iyi futbolcusu. Her şeyin en iyi şekilde sonuçlanacağına inanıyoruz”. Takım arkadaşı Nuno Mendes de Cris milli takıma dönerse onu kucaklayarak karşılayacaklarını vurguladı.

Cristiano RonaldoJorge JesusPortekizUluslar LigiFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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