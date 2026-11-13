Cristiano Ronaldo'nun kızı Alana 9 yaşına girdi: futbolcudan sevgi dolu kutlama!

Ronaldo, Instagram hesabının hikayeler bölümünde bayram için süslenmiş evi gösteren bir fotoğraf paylaştı. Portekizce olarak, "İyi ki doğdun prensesim Alana! Seni çok seviyorum!" şeklinde sevgi dolu sözler yazdı.

Bu seferki bayram süslemeleri de gözlerden kaçmadı. Ailenin Portekiz'in Cascais şehrindeki evinde pembe, beyaz ve gümüş renkli balonlarla güzel bir atmosfer yaratıldı. Odaya Alana isminin yazılı olduğu büyük harfler, balonlarla süslenmiş 9 rakamı ve çeşitli hediyeler yerleştirildi. Bayram sofrasına ise çiçekler ve pembe mumlar konuldu.