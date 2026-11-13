Cristiano Ronaldo'nun kızı Alana 9 yaşına girdi: futbolcudan sevgi dolu kutlama!
Ronaldo, Instagram hesabının hikayeler bölümünde bayram için süslenmiş evi gösteren bir fotoğraf paylaştı. Portekizce olarak, "İyi ki doğdun prensesim Alana! Seni çok seviyorum!" şeklinde sevgi dolu sözler yazdı.
Bu seferki bayram süslemeleri de gözlerden kaçmadı. Ailenin Portekiz'in Cascais şehrindeki evinde pembe, beyaz ve gümüş renkli balonlarla güzel bir atmosfer yaratıldı. Odaya Alana isminin yazılı olduğu büyük harfler, balonlarla süslenmiş 9 rakamı ve çeşitli hediyeler yerleştirildi. Bayram sofrasına ise çiçekler ve pembe mumlar konuldu.
Ronaldo'nun eşi Georgina Rodriguez de kızının doğum gününden kareleri kendi sayfasında paylaştı. Fotoğrafların altına "Prensesimle dokuz yıl" anlamında bir not düştü.
Bilgi için belirtmek gerekirse, Alana Martina 12 Kasım 2017'de doğdu. O, Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez'in ilk kızıdır. Futbolcunun toplam beş çocuğu var: Cristiano Junior, ikizler Eva ve Mateo, Alana ve Bella Esmeralda.
Ronaldo'nun kızına gönderdiği kutlama mesajı hayranların dikkatini çekti. Sosyal medya kullanıcıları da yorumlarda Alana'nın doğum gününü kutlayarak ona mutlu bir çocukluk ve neşeli günler diliyor.
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