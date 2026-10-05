Cristiano Ronaldo'nun milli takımdaki geleceği belirsiz

Portekiz milli takımı kaptanı Cristiano Ronaldo'nun ülkesinin ana takımındaki geleceği belirsizliğini koruyor. ESPN'in aktardığı bilgilere göre, UEFA Uluslar Ligi'ndeki son kamp döneminde forvet oyuncusu ile teknik direktör arasında yaşanan anlaşmazlık kamuoyuna yansıdı ve futbol dünyasında hararetli tartışmalara yol açtı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Gerginliğin başlangıcı, Eylül ayı sonunda Norveç milli takımına karşı oynanan maça dayanıyor. Söz konusu müsabakada Portekiz futbolunun efsanesi yedek kulübesinde bırakıldı ve oyuna alınmadı. Takım bu maçtan 2-1 galip ayrılmasına rağmen, tecrübeli forvet teknik direktörün bu kararına tepki gösterdi.

Anlaşmazlık ve teknik direktörle çatışma

Galler'e karşı evinde oynanan ilk maça ilk 11'de başlayan Cristiano Ronaldo, Oslo'daki maçta yedek kalmayı ağır karşıladı. Norveç ile oynanan maçın ardından Al-Nassr forveti, milli takım kampından vaktinden önce ayrıldı ve bu durum ülke basınında geniş yankı uyandırdı.

Yaşanan durum karşısında Portekiz Futbol Federasyonu (FPF) Başkanı Pedro Proenca tansiyonu düşürmeye çalıştı. Yaşananları basit bir yanlış anlaşılma olarak nitelendiren Proenca, tüm sorunların takım içinde çözüleceğini belirterek milli takım kaptanına tam destek verdiğini ifade etti.

Federasyon yönetiminin tutumu

ESPN'in haberine göre, federasyon başkanı Cristiano Ronaldo'nun Portekiz futboluna yaptığı büyük katkılara özel bir vurgu yaptı. Ona göre 41 yaşındaki forvet, ülkesinin tarihindeki en büyük futbolcu ve yirmi yıldır milli takıma sadakatle hizmet ediyor.

"Tüm zamanların en büyük futbolcusundan bahsediyoruz" diyen Pedro Proenca, federasyon başkanının, oyuncu fiziksel olarak hazır olduğu sürece milli takım kapılarının ona her zaman açık olduğunu, ancak yaşanan anlaşmazlığın iç disiplin kuralları çerçevesinde çözülmesi gerektiğini eklediğini belirtti.

Edinilen bilgilere göre, Cristiano Ronaldo daha önce de uluslararası kariyerini noktalamayı düşünmüştü ancak vatan sevgisi nedeniyle milli takımdaki kariyerine devam etme kararı almıştı. Şu anda uluslararası maçlarda atılan gol rekorunun sahibi olan yıldız oyuncu, Portekiz formasıyla çıktığı 234 maçta 146 gol kaydetti.