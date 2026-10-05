Cristiano Ronaldo'nun milli takımdaki geleceği belirsiz

·1·Spor
Cristiano Ronaldo'nun milli takımdaki geleceği belirsiz

Portekiz milli takımı kaptanı Cristiano Ronaldo'nun ülkesinin ana takımındaki geleceği belirsizliğini koruyor. ESPN'in aktardığı bilgilere göre, UEFA Uluslar Ligi'ndeki son kamp döneminde forvet oyuncusu ile teknik direktör arasında yaşanan anlaşmazlık kamuoyuna yansıdı ve futbol dünyasında hararetli tartışmalara yol açtı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Gerginliğin başlangıcı, Eylül ayı sonunda Norveç milli takımına karşı oynanan maça dayanıyor. Söz konusu müsabakada Portekiz futbolunun efsanesi yedek kulübesinde bırakıldı ve oyuna alınmadı. Takım bu maçtan 2-1 galip ayrılmasına rağmen, tecrübeli forvet teknik direktörün bu kararına tepki gösterdi.

Anlaşmazlık ve teknik direktörle çatışma

Galler'e karşı evinde oynanan ilk maça ilk 11'de başlayan Cristiano Ronaldo, Oslo'daki maçta yedek kalmayı ağır karşıladı. Norveç ile oynanan maçın ardından Al-Nassr forveti, milli takım kampından vaktinden önce ayrıldı ve bu durum ülke basınında geniş yankı uyandırdı.

Yaşanan durum karşısında Portekiz Futbol Federasyonu (FPF) Başkanı Pedro Proenca tansiyonu düşürmeye çalıştı. Yaşananları basit bir yanlış anlaşılma olarak nitelendiren Proenca, tüm sorunların takım içinde çözüleceğini belirterek milli takım kaptanına tam destek verdiğini ifade etti.

Federasyon yönetiminin tutumu

ESPN'in haberine göre, federasyon başkanı Cristiano Ronaldo'nun Portekiz futboluna yaptığı büyük katkılara özel bir vurgu yaptı. Ona göre 41 yaşındaki forvet, ülkesinin tarihindeki en büyük futbolcu ve yirmi yıldır milli takıma sadakatle hizmet ediyor.

"Tüm zamanların en büyük futbolcusundan bahsediyoruz" diyen Pedro Proenca, federasyon başkanının, oyuncu fiziksel olarak hazır olduğu sürece milli takım kapılarının ona her zaman açık olduğunu, ancak yaşanan anlaşmazlığın iç disiplin kuralları çerçevesinde çözülmesi gerektiğini eklediğini belirtti.

Edinilen bilgilere göre, Cristiano Ronaldo daha önce de uluslararası kariyerini noktalamayı düşünmüştü ancak vatan sevgisi nedeniyle milli takımdaki kariyerine devam etme kararı almıştı. Şu anda uluslararası maçlarda atılan gol rekorunun sahibi olan yıldız oyuncu, Portekiz formasıyla çıktığı 234 maçta 146 gol kaydetti.

Cristiano RonaldoPortekizUEFA Uluslar LigiAl-NassrFutbol
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo'nun milli takımdaki geleceğine açıklık getirdiJorge Jesus, Cristiano Ronaldo'nun milli takımdaki geleceğine açıklık getirdiBugün 10:14Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kampından ayrıldıCristiano Ronaldo Portekiz milli takım kampından ayrıldı1 Ekim 00:52Cristiano Ronaldo Portekiz kampından ayrıldıCristiano Ronaldo Portekiz kampından ayrıldı30 Eylül 23:16Cristiano Ronaldo Portekiz kampından ayrıldıCristiano Ronaldo Portekiz kampından ayrıldı1 Ekim 15:16Cristiano Ronaldo'nun milli takımdaki geleceği belirsizliğini koruyorCristiano Ronaldo'nun milli takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor3 Ekim 23:30Cristiano Ronaldo'nun Portekiz milli takımından ayrılması kriz yarattıCristiano Ronaldo'nun Portekiz milli takımından ayrılması kriz yarattı3 Ekim 21:50
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
Abdukodir Husanov Manchester City taraftarlarının alkışları eşliğinde sahadan ayrıldı
Abdukodir Husanov Manchester City taraftarlarının alkışları eşliğinde sahadan ayrıldı