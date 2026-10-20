Beklenmedik ceza: Cristiano Ronaldo milli takım kampını terk ettiği için cezalandırıldı

·93·Spor
Beklenmedik ceza: Cristiano Ronaldo milli takım kampını terk ettiği için cezalandırıldı

Portekiz milli takımı çevresinde beklenmedik ve sansasyonel bir kriz patlak verdi. Ülkenin saygın Record gazetesinin haberine göre, Portekiz Futbol Federasyonu (FPF), milli takım kaptanı ve yıldızı Cristiano Ronaldohakkında resmen 30 günlük futboldan men (diskvalifikasyon) kararı aldı.

Ayrıca disiplin kurulu, kuralları ihlal ederek takım kampını izinsiz terk eden 41 yaşındaki forvete 255 avroluk sembolik bir para cezası da uyguladı.

«Kampı terk etti»: Olay aslında nasıl gerçekleşti?

Bu emsalsiz disiplin kararına, UEFA Uluslar Ligi kapsamında yaşanan anlaşılmaz bir durum neden oldu:

  • Danimarka maçı öncesi demarş: Olay, Uluslar Ligi 3. hafta mücadelesinde Danimarka ile oynanan maçtan (4:2) hemen önce yaşandı. Ronaldo, kritik karşılaşma öncesinde aniden milli takım kampını terk etti;

  • Teknik direktörün pozisyonu: Portekiz milli takımı teknik direktörü Jorge Jesus, takım içinde herhangi bir anlaşmazlık veya kriz olmadığını basına açıklasa da, pratikte durumun oldukça gerginleştiği ortaya çıktı;

  • Uzlaşma görüşmeleri: Gelen bilgilere göre Jesus, yaşanan yanlış anlaşılmaları gidermek ve ilişkileri düzeltmek amacıyla yıldız futbolcuyla özel bir yüz yüze görüşme yapmayı kabul etti.

Ronaldo'nun milli takımdaki eşsiz geçmişi

Cristiano Ronaldo'nun milli takımdan uzaklaştırılması, dünya futbol kamuoyu için beklenmedik bir şok etkisi yarattı:

  • 23 yıllık sadakat: Forvet, 2003 yılından bu yana aralıksız olarak Portekiz milli takımının formasını giyerek ulusal rekorları kırmaya devam ediyor;

  • Tarihi başarılar: Milli forma ile 2016 yılında Avrupa şampiyonu oldu ve iki kez UEFA Uluslar Ligi kupasını havaya kaldırdı;

  • Gelecek belirsizliği: 30 günlük diskvalifikasyon, Ronaldo'nun milli takımdaki geleceği ve teknik direktör Jorge Jesus ile olan iş birliğinin devam edip etmeyeceği konusunda birçok soru işaretini beraberinde getiriyor.

Cristiano RonaldoPortekiz Futbol Federasyonu (FPF)Uluslar LigiDiskvalifikasyonFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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