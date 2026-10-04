Cristiano Ronaldo'nun milli takımdan ayrılışı siyasi bir boyut kazandı

·4·Spor
Cristiano Ronaldo'nun milli takımdan ayrılışı siyasi bir boyut kazandı

Portekiz milli takımı kaptanı Cristiano Ronaldo'nun kamptan beklenmedik şekilde ayrılması, ülke siyasetinde de hararetli tartışmalara yol açtı. Goal.com'un haberine göre, Ekonomi Bakanı Manuel Castro Almeida, Al-Nassr kulübü forvetinin ulus için sadece sporda değil, ekonomik ve kültürel açıdan da ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu açıkça dile getirdi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Ronaldo — Portekiz'in en ünlü markası

Bakan, dünyanın pek çok noktasında insanların Portekiz devletini bizzat Cristiano Ronaldo aracılığıyla tanıdığını vurguladı. Now Canal kanalına verdiği röportajda üst düzey yetkili, tecrübeli futbolcuyu esprili bir dille «Portekiz'in en ünlü şirketi» olarak nitelendirdi. Teknik direktör Jorge Jesus ile yaşanan taktiksel anlaşmazlıklara müdahale etmeyeceğini belirtse de, ülkenin böyle küresel ölçekteki bir ismi kaybetmemesi gerektiğini özellikle vurguladı.

Hatırlatmak gerekirse, Norveç maçında sahaya sürülmemesi ve yedek bırakılması 41 yaşındaki futbolcunun tepkisine neden olmuştu. Ardından Kopenhag'daki antrenmanları terk eden forvet, Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proenca ile yaptığı görüşmenin ardından Salı günü milli takım kadrosundan resmen ayrıldı.

Dijital protesto ve taraftar tepkisi

Bu olayın ardından dijital platformlarda «Ronaldo etkisi» net bir şekilde hissedilmeye başlandı. Portekiz milli takımının resmi Instagram hesabı 48 saat içinde 1,5 milyondan fazla takipçi kaybetti. Taraftarlar, futbolcunun takımdan ayrılmasına tepki olarak sayfayı toplu bir şekilde takipten çıktı.

Lizbon ve Oeiras sokaklarında ise kimliği belirsiz kişilerce Portekiz Futbol Federasyonu binasının yakınına gizemli pankartlar asıldı. Pankartlarda «Her zaman kaptanımız kalacaksın» yazıları yer alırken, teknik direktör Jorge Jesus'un kararları eleştirildi. Milli takım, Ronaldo'nun oynamadığı maçta Danimarka'yı 4-2 mağlup etse de, kamuoyu desteği hala efsanevi forvetten yana.

Bakan Manuel Castro Almeida, ülkenin böyle değerli bir varlığı kaybetme lüksü olmadığını bir kez daha hatırlattı. Spordaki çatışmalara rağmen, Cristiano Ronaldo'nun uluslararası arenadaki itibarı, Portekiz markasını tanıtmada belirleyici rol oynamaya devam ediyor.

Cristiano RonaldoPortekizFutbolManuel Castro AlmeidaAl-Nassr
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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