Cristiano Ronaldo'nun milli takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor

Portekiz milli takımı çevresindeki kriz her geçen gün büyüyor. Takım kaptanı Cristiano Ronaldo'nun milli takımdan beklenmedik ayrılığı futbol dünyasında hararetli tartışmalara yol açarken, oyuncunun yakınları da bu gerilime dahil oldu. Goal.com'un haberine göre, kriz sadece sportif konuları değil, kişisel çatışmaları da kapsıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Cristiano Ronaldo'nun eşi Georgina Rodriguez, sosyal medya hesabından Portekiz milli takımı teknik direktörü Jorge Jesus'un kararlarını sert bir dille eleştirdi. Instagram sayfasında efsanevi teknik direktör Sir Alex Ferguson'un sözlerinden bir alıntı paylaşarak, hocanın tutumunu sorguladı. Bu açıklama kısa sürede kamuoyunun dikkatini çekti.

Sir Alex Ferguson alıntısı ve kişisel itirazlar

Georgina Rodriguez'in paylaştığı görseldeki metinde teknik direktörün kararları ağır bir şekilde eleştiriliyordu. Metinde şu ifadeler yer alıyordu: «Eğer Jorge Jesus onun hizmetine ihtiyacı olmadığını yürekten hissettiyse, o zaman neden onu milli takıma çağırdı? Bir otorite gösterisi yapmak için mi? Bu güç değil, bu acizliktir».

Bu alıntının asıl kaynağı bağımsız olarak doğrulanmamış olsa da, Georgina Rodriguez buna kendi kişisel yorumunu da ekledi. Teknik direktörün soyadına atıfta bulunarak sert eleştirilerini dile getirdi. Paylaşım kısa süre sonra silinmiş olsa da, kamuoyunun gözünden kaçmadı ve büyük bir yankı uyandırdı.

Aile üyelerinin tepkisi ve milli takımdaki atmosfer

Aile adına sadece Georgina değil, Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi Elma Aveiro da ulusal basını eleştirdi. Forvete karşı sert bir tutum sergileyen medya mensuplarının yaklaşımını kınayarak, «Tudo dito» yani «her şey söylendi» ifadesini kullandı. Bu durum, futbolcunun ailesinin tek vücut halinde onun arkasında durduğunu bir kez daha gösterdi.

Buna rağmen, teknik direktör Jorge Jesus milli takımda herhangi bir kriz olmadığını vurgulamaya devam ediyor. Ona göre, kadro seçimi konusunda tüm oyunculara aynı kurallar uygulanıyor ve o sadece kendi sorumlu olduğu kararları alıyor. Portekiz milli takımı şu anda kalan 24 oyuncuyla yaklaşan maçlara hazırlanıyor.

Belirtmek gerekir ki, Cristiano Ronaldo henüz uluslararası kariyerini noktaladığına dair resmi bir açıklama yapmadı. Buna rağmen, gelecekte bu teknik direktörün yönetiminde milli takım formasıyla tekrar sahaya çıkıp çıkmayacağı hala belirsizliğini koruyor. Taraftarlar ise futbolcunun durumu netleştirecek resmi açıklamasını merakla bekliyor.