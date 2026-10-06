Rio Ferdinand, Jorge Jesus'u eleştirdi

·33·Spor
Rio Ferdinand, Jorge Jesus'u eleştirdi

İngiltere milli takımı ve Manchester United'ın eski savunma oyuncusu Rio Ferdinand, Portekiz teknik direktörü Jorge Jesus'un davranışlarını sert bir dille eleştirdi. Ferdinand'a göre teknik adam, Cristiano Ronaldo ile olan ilişkisinde saygısızlık gösterdi ve yıldız oyuncuya karşı uygunsuz bir tutum sergiledi. Bu durum futbol kamuoyunun ve medyanın dikkatini çekerek ciddi tartışmalara yol açtı. Goal.com'un haberine göre.

Goal.com'un bildirdiğine göre, gerginlik son UEFA Uluslar Ligi maçları sırasında Portekiz milli takımı kampında yaşandı. Al Nassr forvetinin, teknik direktörle yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle kampı vaktinden önce terk ettiği iddia ediliyor. Norveç'e karşı oynanan maçta tüm dikkatler, tecrübeli oyuncunun sahadaki rolü üzerindeydi.

Karşılaşma sırasında Cristiano Ronaldo, maçın son yarım saatinde oyuna girmek üzere ısınma hareketleri yapması için talimat aldı. Ancak teknik direktör, 41 yaşındaki forveti oyuna almamaya karar verdi. Real Madrid ve Juventus'un eski yıldızı, yedek kulübesinde açıkça hoşnutsuzluğunu dile getirdi.

Teknik direktörün kararı ve taktiksel değişiklikler

Jorge Jesus, maç sırasındaki taktiksel değişikliklerin planını değiştirmeye zorladığını iddia etti. Buna rağmen bu açıklama, teknik direktör ile oyuncu arasındaki gerilimi yumuşatamadı. Oysa milli takımın uluslararası arenadaki istikrarı için bu tür çatışmalar olumsuz etki yaratabilir.

Rio Ferdinand, kendi podcast'i Rio Presents'ta bu duruma özel olarak değindi. 2003-2009 yılları arasında Old Trafford'da Cristiano Ronaldo ile birlikte forma giyen eski takım arkadaşı, teknik direktörün davranışlarını sert bir şekilde kınadı. Ferdinand, teknik adamın bir futbol efsanesine karşı saygısızlık yaptığını vurguladı.

Rio Ferdinand'ın sert değerlendirmesi

Ferdinand'ın ifadelerine göre Jorge Jesus kendini çok yüksek görüyor. Eski futbolcu, "Bu teknik direktör kendini Alex Ferguson veya Pep Guardiola sanıyor. Neden kendini büyük teknik direktörler arasına koyduğunu anlamıyorum. Cristiano Ronaldo'ya hak ettiği saygıyı göstermeliydi" dedi.

Uzmana göre, teknik direktörün oyuncularla çalışma konusundaki zayıflığı takımda belirsizlik ortamı yaratıyor. Eğer Jorge durumu yumuşatmak için açıkça özür dilemezse, görevinden olabilir. Ferdinand, teknik direktörün hatasını kabul etmesi gerektiğini kesin bir dille belirtti.

Rio FerdinandCristiano RonaldoJorge JesusPortekizFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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