Japonya'da saatliği 23 dolara büyükanne kiralamak mümkün

Japonya'da insanlarla sohbet etmek, hayat tavsiyesi almak veya ev yemeklerinin tadını çıkarmak için benzersiz bir hizmet mevcut. «OK Grandma» adlı bu hizmet aracılığıyla dileyen herkes, 60 ile 94 yaş arasındaki bir kadını bir saatliğine «kiralayabiliyor». Hizmetin temel ücreti 3.300 Japon Yeni, yani yaklaşık 23 dolardır.

Bu hizmet, Japonya'da çeşitli ev ve günlük yardım hizmetleri sunan Client Services şirketi tarafından başlatılmıştır. Şirket; ev temizliği, konutla ilgili işler, çocuk bakımı ve evcil hayvan bakımı gibi hizmetler sunmaktadır. Ancak insanların dikkatini daha çok çeken yönleri oldukça sıra dışıdır.

Örneğin şirket, müşterinin yerine çeşitli etkinliklere katılan, başkalarından onun adına özür dileyen veya işten ayrılma sürecinde onun yerini alan insanlar da sunmaktadır. Bunlar arasında en popüler hizmetlerden biri olan «OK Grandma», yaşlı kadınların tecrübesinden ve şefkatinden yararlanma imkânı sağlar.

Hizmet 2012 yılında başlatıldı

«OK Grandma», yani «OK Obaa-chan» adıyla da bilinen hizmet, Client Services şirketinin kuruluşundan iki yıl sonra, 2012 yılında faaliyete geçti. Hâlâ şirketin en popüler tekliflerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Şirkette 100'den fazla yaşlı kadın görev yapmaktadır. Her biri zengin bir hayat tecrübesine, çeşitli ilgi alanlarına ve yeteneklere sahiptir. Yaşlarının ilerlemiş olmasına rağmen topluma hâlâ çok fayda sağlayabileceklerine inanmaktadırlar.

Bazıları insanlarla iletişim kurma ve onları dinleme konusunda yetenekliyken, diğerleri geleneksel yemekler hazırlama, ev işleri veya çocuk bakımı konusunda büyük tecrübeye sahiptir. Ayrıca güzel yazı yazma yeteneğiyle öne çıkan kadınlar da bulunmaktadır.

Hizmetin resmi sayfasında yaşın avantajları hakkında şu görüş belirtilmiştir:

«Yaşın üstünlüğü, küçük şeylerden heyecanlanmamak ve onlara gereğinden fazla önem vermemek yeteneğidir».

Ayrıca yaşlı kadınların yardıma muhtaç insanlara karşı gösterdiği özenli tutum, yıllar içinde edindikleri ev idaresi ve çocuk yetiştirme becerileri, komşular ve akrabalarla iletişim sürecinde şekillenen tecrübeleri özellikle vurgulanmıştır. Hayatın iyi ve zor dönemlerini atlatmış olmaları, samimiyetleri ve sıcak yaklaşımları da yerleri doldurulamaz özellikleri olarak kaydedilmiştir.

Her müşteriye ihtiyacına uygun bir «büyükanne» seçilir

Şirkette hizmet veren kadın sayısı fazla olduğu için müşterilerin ihtiyaçlarını açıklamaları yeterlidir. Ardından Client Services onlara uygun adayı seçer.

Örneğin, bazı kadınlar geleneksel Japon yemeklerini hazırlamada çok yeteneklidir. Diğerleri ev temizliği veya çocuk bakımı konusunda büyük tecrübeye sahiptir. Bazıları ise güzel yazı yazma becerisiyle öne çıkar.

Ancak bu hizmetten yararlanmak için mutlaka belirli bir mesleki beceriye sahip olmak şart değildir. Gençleri sabırla dinlemek, onlara hayat tavsiyesi vermek veya ilişkiler konusunda tecrübeli bir insan olarak fikir beyan etmek de büyük önem taşır.

Bazıları kişisel sorunlarını çözmek için başvuruyor

«OK Grandma» hizmetini kullananların nedenleri de çeşitlidir. Örneğin, müşterilerden biri sevgilisiyle ilişkisini bitirmek istediği ancak bunu ona açıkça söylemekte zorlandığı için yardım istemiştir.

«Sevgilimden ayrılmak istiyorum ama bunu ona açıkça söyleyemiyorum. Bu yüzden büyükannemin benimle gelmesini istiyorum» demiştir.

Bir başka müşteri ise düğününe katılacak yeterli akrabası olmadığı için bu hizmete başvurmuştur.

«Düğünümde akrabalarım yeterli değil. Bu yüzden aile üyem olarak etkinlikte yer almanı istiyorum» diyerek tercihini açıklamıştır.

Bu tür örnekler, hizmetin sadece ev işleriyle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda insanlara önemli günlerde eşlik etmeyi ve yalnızlık hislerini azaltmayı amaçladığını göstermektedir.

«Büyükanne kiralamak» ne kadar tutuyor?

Hizmetten yararlanmak için müşterinin saat başına 3.300 Japon Yeni, yani yaklaşık 23 dolar ödemesi gerekir. Ayrıca yol masrafları da müşteriye aittir. Birlikte geçirilen süre boyunca yaşlı kadın için gerekli olan diğer masrafları da müşteri karşılar.

Japonya'daki bu tür hizmetler, insanların çeşitli ihtiyaçlarına uygun çözümler sunulduğunu göstermektedir. «OK Grandma» ise yaşlı insanların hayat tecrübesini, samimi sohbetini ve şefkatini modern bir hizmete dönüştürmesiyle öne çıkmaktadır.