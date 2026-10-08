Japonya'da uyuyarak 14 bin dolar kazandı

·5·Dünya
Japonya'da uyuyarak 14 bin dolar kazandı

Japonya'da sadece uyuyarak 2,22 milyon yen, yani yaklaşık 14 bin dolar ödül kazanmanın mümkün olduğu sıra dışı bir yarışma düzenlendi.

5 Ekim'de Tokyo'da düzenlenen "Matt Race by Koala" yarışmasında katılımcılar, 90 dakika boyunca uyuyarak birbirleriyle mücadele etti. Özel uyku takip cihazlarıyla donatılan yarışmacılar, yataklarda uzanarak dinlendi.

Kazanan belirlenirken sadece kimin önce uykuya daldığına değil, uykunun derinliği ve kalitesi, uykuya dalma hızı ve uykunun istikrarı da dikkate alındı. Yarışma üç aşamadan oluştu ve her birinde yaklaşık 20 katılımcı yer aldı.

Yarışmaya Suimii takma adıyla katılan yarışmacı en yüksek puanı alarak büyük ödülün sahibi oldu. Ödül parasını taşınma masrafları için kullanacağını ve ayrıca "prenses yatağı"na benzer yeni bir yatak almayı planladığını belirtti.

Ancak yarışmanın amacı sadece para dağıtmak değildi. Organizatörler bu sıra dışı etkinlik aracılığıyla Japonya'daki uyku eksikliği sorununa dikkat çekmek istedi. OECD verilerine göre, 2021 yılında Japonya, örgüte üye 33 ülke arasında ortalama uyku süresi en kısa olan ülke konumundaydı.

Matt Race by KoalaSuimiiOECDTokyoUyku Yarışması
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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