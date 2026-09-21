Dünyada sadece üç kişi pasaportsuz yurt dışına seyahat edebilir. Onlar kimler?

·3·Dünya
Dünyada sadece üç kişi pasaportsuz yurt dışına seyahat edebilir. Onlar kimler?

Yurt dışına seyahat ederken çoğu insan için pasaport temel belgedir. Ancak dünyada statüleri gereği pasaportsuz yurt dışına seyahat etme hakkına sahip sadece üç kişi bulunmaktadır: Büyük Britanya Kral III. Charles, Japonya İmparatoru Naruhito ve eşi İmparatoriçe Masako. Bu ayrıcalık, onların devlet başkanı ve hükümdar olarak sahip oldukları özel statüyle ilgilidir.

Büyük Britanya Kralı III. Charles için yurt dışına çıkarken Britanya pasaportu gerekmemektedir. Kraliyet ailesinin resmi web sitesinde bunun nedeni, Britanya pasaportlarının hükümdar adına düzenlenmesi olarak açıklanmıştır. Bu nedenle kralın kendisine özel bir pasaport gerekmemektedir.

Sıradan bir pasaport yerine Britanya hükümdarı seyahatlerinde özel belgeler ve diplomatik prosedürler kullanır. Britanya pasaportunun ilk sayfasında da hükümdar adına, sahibinin engelsiz geçişinin sağlanması ve gerekli yardım ile korumanın gösterilmesi talep edilen resmi bir yazı bulunur. Kraliyet ailesinin diğer üyeleri ise pasaportla seyahat eder.

Japonya İmparatoru neden pasaport almaz?

Japonya İmparatoru Naruhito ve eşi Masako da benzer ancak farklı bir prosedüre sahiptir. 1971 yılında Japonya Dışişleri Bakanlığı, imparator ve imparatoriçeye normal pasaport vermenin ve onları sıradan vatandaşlar gibi pasaport ve vize işlemlerine tabi tutmanın statülerine uygun olmadığına karar vermiştir.

Bu nedenle imparator ve imparatoriçe yurt dışına çıktıklarında pasaport yerine ilgili bakanlığın belgesiyle seyahat ederler. Japonya hükümeti ise ziyaretleri hakkında gidilecek ülkeyi diplomatik kanallar aracılığıyla önceden bilgilendirir.

Bu ayrıcalık Japonya imparatorluk ailesinin tüm üyeleri için geçerli değildir. Örneğin, diğer üst düzey imparatorluk ailesi üyeleri diplomatik pasaport kullanırlar.

İmparatorun statüsü başka nasıl farklılık gösterir?

Japonya'da imparatorun sıradan vatandaşlardan farklı statüsü başka yönlerden de kendini gösterir. O, ülke siyasetini doğrudan yönetmez ve anayasaya göre devlet ile halkın birliğinin sembolü olarak kabul edilir.

Ayrıca Japonya imparatorluk ailesi üyeleri soyadı kullanmazlar.

Sonuç olarak, III. Charles, Naruhito ve Masako'nun pasaportsuz yurt dışına çıkması sıradan bir istisna değil, anayasal ve devlet yapısındaki özel statülerine bağlı özel bir prosedürdür.

Kral III. Charlesİmparator Naruhitoİmparatoriçe MasakoHükümdarlarPasaportsuz Seyahat
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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