Japonya'da Yaşlılar Neden Bilerek Suç İşliyor?

Japonya'da yaşlılar arasında küçük suçlar, özellikle mağazalardan hırsızlık yapılmasıyla ilgili durumlar toplumda ciddi bir sosyal sorun haline gelmiştir. Bazı yalnız ve maddi sıkıntı yaşayan yaşlıların, bilerek küçük bir suç işleyip hapse girmeyi tercih ettiği yönünde haberler yayılmaktadır.

Bu durumun arkasında birkaç neden var. Yaşlı insanlar için hapishanede gıda, sıcak bir yer ve tıbbi bakım sağlanmaktadır. Dışarıda ise bazıları emekli maaşıyla geçinmekte, konut ve tedavi masraflarını karşılamakta zorlanmaktadır. Japonya'da 65 yaş üstü nüfusun yaklaşık yüzde 20'sinin yoksulluk sınırında yaşaması da sorunun ekonomik yönünü göstermektedir.

Özellikle yaşlı kadınlar arasında marketten küçük hırsızlık yapmak yaygındır. Japonya Adalet Bakanlığı'nın 2024 yılı suç raporuna göre, 60 yaş üstü hapishanedeki kadın mahkûmların yüzde 95,9'u tam da bu tür mağazadan hırsızlık suçunu işlemiştir. Aynı araştırmada, 60 yaş üstü kadınların yüzde 37,4'ü suç nedenlerinden biri olarak geçim masraflarıyla ilgili sorunları göstermiştir.

Sorunun bir diğer önemli nedeni ise yalnızlıktır. Bazı yaşlılar aile üyelerinden uzakta yaşamakta ve sosyal ilişkileri giderek azalmaktadır. Hapishanede ise onlar günlük rutin, beslenme, tıbbi gözetim ve diğer insanlarla iletişim kurma imkânına sahip olmaktadır. Daha önceki araştırmalarda da yaşlı hırsızların bir kısmının suça ekonomik ihtiyacın yanı sıra yalnızlık ve hayattaki amacın kaybolması gibi faktörlerin neden olduğunu belirttiği görülmüştür.

Bununla birlikte, "Japonya'da yaşlılar hapse girmek için toplu halde suç işliyor" sonucunu çıkarmak doğru değildir. Bu durum bazı zayıf kesimlerin temsilcileri örneklenerek gözlemlenen bir sorun olup, bunun arkasında yaşlılık, yoksulluk, barınma ve yalnızlık gibi karmaşık sosyal meseleler yer almaktadır.