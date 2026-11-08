Japonya'da şiddetli deprem: Onlarca kişi yaralandı, tren seferleri durduruldu

Japonya'da pazar gününü pazartesiye bağlayan gece meydana gelen şiddetli deprem sonucunda en az 22 vatandaş çeşitli derecelerde yaralandı.

Yerel «Fuji Television Network» kanalının resmi verilerine göre, doğal afet nedeniyle birçok bölgede ulaşım geçici olarak aksadı, hükümet ise hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Depremin şiddeti ve kapsamı: 41 kilometre derinliğinde odak noktası

Sismologlar ve acil durum ekipleri, yer sarsıntılarına ilişkin şu verileri kaydetti:

Büyüklük ve zaman: 5,7 büyüklüğündeki deprem, 8 Kasım günü yerel saatle 01:04'te Shizuoka vilayeti bölgesinde meydana geldi;

Odak derinliği: Yer sarsıntılarının merkezi 41 kilometre derinlikte yer almaktadır;

En şiddetli hissedilen bölgeler: Japonya'da kullanılan 7 puanlık ulusal ölçeğe göre sarsıntıların şiddeti Aichi, Nagano, Gifu ve Shizuoka vilayetlerinde 5- seviyesine ulaştı.

Kayıplar, yaralılar ve altyapı durumu

Gece saatlerinde meydana gelen sarsıntılar halk arasında paniğe yol açtı:

22 yaralı: Sadece Aichi vilayetinde en az 22 kişinin yaralandığı bildirildi. Bunlardan 12'si sarsıntı sırasında düşme ve merdivenlerden yuvarlanma sonucu yaralanarak hastanelere kaldırıldı;

Tren seferleri durduruldu: Güvenliği sağlamak ve demiryolu hatlarını kontrol etmek amacıyla tren seferleri geçici olarak kısıtlandı. İncelemeler tamamlandıktan sonra seferler yeniden başlatıldı, ancak tarifelerde önemli gecikmeler yaşanmaya devam ediyor;

«Hamaoka» Nükleer Santrali'ndeki durum stabil: Sismik bölgede yer alan «Hamaoka» nükleer santralinin işletmecisi «Chubu Electric Power» şirketinin açıklamasına göre, santralde herhangi bir acil durum veya arıza kaydedilmedi, radyasyon seviyesi normal düzeyde.

Japonya hükümeti şu anda özel bir kriz masası oluşturarak doğal afetin sonuçlarını tam olarak değerlendirmeye ve mağdurlara yardım çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.