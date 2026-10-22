Mekke'deki olay: Bangladeşli çift hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı

Suudi Arabistan'ın Mekke şehrindeki Mescid-i Haram ile ilgili olay kamuoyunun dikkatini çekti. Olayla ilgili yayılan haberler ve sosyal medyadaki tartışmaların ardından, iki Bangladeş vatandaşı hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Medya haberlerine göre, ebeveynleri bu iki şahsın evli olmadığını belirtti.

Bu bilgi, olay etrafındaki tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı. İlk haberlerde karı koca olarak bahsedilseler de, yakınları tarafından dile getirilen görüşler bu bilginin açıklığa kavuşturulması gerektiğini gösteriyor.

Ayrıca, olayla bağlantılı olarak sosyal medyada yayılan fotoğrafın da bu iki vatandaşa ait olmadığı söyleniyor. Bu durum, internette yayılan tüm bilgilerin doğrulanmış gerçekler olarak kabul edilemeyeceği anlamına geliyor.