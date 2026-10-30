Suudi Arabistan, Mekke yakınlarında Husilere ait bir insansız hava aracını düşürdü

30 Ekim'de Suudi Arabistan topraklarında, Mekke şehri yakınlarında Yemen'deki Husiler tarafından fırlatıldığı iddia edilen bir insansız hava aracı (İHA) ele geçirildi. Ülke liderliğindeki koalisyonun hava savunma kuvvetleri, insansız hava aracını tespit ederek imha ettiğini duyurdu. Associated Press bu konuda haber yaptı.

Koalisyon sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, İHA'nın Mekke şehri yakınlarında ele geçirildiğini belirtti. Ancak aracın tam olarak hangi hedefi amaçladığına dair bilgi vermedi.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri ise Mekke'ye veya Suudi topraklarına bir saldırı düzenlendiğini reddetti. Seri, grubun askeri operasyonlarının Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine ve askeri üslerine yönelik olduğunu vurguladı.

Belirtmek gerekir ki, Suudi Arabistan daha önce de Mekke ve Medine'ye yönlendirilen füze ve İHA'ları durdurduğunu açıklamıştı. Husiler ise kutsal şehirleri hedef aldıkları yönündeki suçlamaları defalarca reddetti.

Ayrıca 29 Ekim'de Hürmüz Boğazı'nda bir tankere patlayıcı düzeneklerle saldırı düzenlendi. Birleşik KrallıkDeniz Ticareti Operasyonları Ofisi'nin (UKMTO) verilerine göre, küçük bir teknedeki kişiler tankerin su hattının üzerindeki kısmına iki patlayıcı düzenek yerleştirdi. Meydana gelen patlamalar sonucunda geminin makine dairesinde yangın çıktı ve tanker geçici olarak durdu.

Daha sonra yangın söndürüldü ve tanker yolculuğuna devam etti. Mürettebat üyeleri zarar görmedi, deniz çevresine zarar verilmedi. Saldırının arkasında kimin olduğu henüz bilinmiyor.