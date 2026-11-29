Kırgızistan'dan 2027 yılında Hac ziyaretine gidecekler için seyahat masrafları 5.800 dolar olarak belirlendi. Bu, 2026 yılındaki fiyata kıyasla 1.150 dolar veya yüzde 24,7 oranında daha pahalı. Fiyat artışının temel nedenlerinden biri, Mekke'deki ücretsiz vakıf otelleri yerine ücretli otellere geçiş yapılması oldu. 24.kg, Kırgızistan Müslümanları Dini İdaresi'nin verilerine dayanarak bu haberi duyurdu.

Daha önce Mekke'deki vakıf kurumlarının Kırgızistan'dan gelen hacıları kendilerine ait otellere ücretsiz yerleştirdiği belirtiliyor. Ancak 2027 Hac sezonunda bu imkandan yararlanılmayacak.

Bunun nedeni, otellerin Mekke şehrinin farklı bölgelerinde yer almasıydı. Özellikle 14 bina şehrin 4-5 farklı bölgesine dağılmış durumdaydı ve her birinde 200 ile 500 arasında hacı konaklıyordu.

Dini İdare'nin verilerine göre, bu koşullarda tüm hacılara eşit düzeyde hizmet sunmak, gerekli yardımı sağlamak, organizasyonel işleri ve lojistik süreçlerini koordine etmek zorlaşmıştı. Ayrıca otellerdeki koşullar belirlenen standartları tam olarak karşılamıyor, bazı belgelerin düzenlenmesinde de sorunlar yaşanıyordu.

Bu nedenle 2027 Hac sezonunda Kırgızistan'dan gidecek hacıların ücretli otellere yerleştirilmesine karar verildi. Bu sayede hepsinin aynı bölgede ve birbirine yakın konaklaması sağlanacak. Sonuç olarak hizmet sunumunun, gerekli yardımın organize edilmesinin ve organizasyonel meselelerin çözümünün kolaylaşması bekleniyor.