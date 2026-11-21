Kâbe'yi tavaf etme sürecinde kalabalığın arasında bir bebeğin havaya kaldırıldığını gösteren video sosyal medyada geniş çapta tartışılıyor.

Videoda tavaf eden insanlar arasında bir kişinin bebeği havaya kaldırdığı, çevredeki diğer insanların ise bu manzarayı görünce dua etmek için ellerini açtığı görülüyor. Olay yerindeki bazı insanlar bu durumdan duygulandı.

Ancak sosyal medya kullanıcılarının tepkileri farklı oldu. Birçoğu bunu duygusal bir manzara olarak kabul ederken, diğerleri kalabalık bir yerde bebeği bu şekilde havaya kaldırmanın tehlikeli olduğunu vurguladı.

Bazı kullanıcılar, yoğun kalabalık arasında çocuğun elden düşebileceğinden veya sıkışabileceğinden endişe duyduklarını belirttiler. Onlara göre, her türlü iyi niyetten önce çocuğun güvenliğini sağlamak önemlidir.