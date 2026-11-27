Suudi Arabistan'ınMekke şehrindeki ünlü «Ebrac el-Beyt» kompleksinde yer alan Kraliyet Saat Kulesi, aynı anda iki kategoride Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Mekke Şehri ve Kutsal Mekanlar Kraliyet Komisyonu, 5 Ocak 2026 tarihinde kaydedilen bu tarihi sonuçları 17 Kasım'da resmen açıkladı.

Kaydedilen yeni dünya rekorları

Kulenin benzersiz mimari çözümleri sayesinde iki yeni gösterge dünya çapında en yüksek olarak kabul edildi:

Bina içindeki dünyanın en yüksek müzesi: 426,875 metre yükseklikte yer almakta olup, gökdelenin üst kısmındaki dört katı kapsamaktadır.

Dünyanın en yüksek açık gözlem terası: 560,875 metre yükseklikte inşa edilen bu terastan Mekke'deki kutsal Mescid-i Haramın eşsiz manzarası net bir şekilde görülmektedir.

Kraliyet Saat Kulesi'nin temel teknik göstergeleri

Göstergeler Resmi veriler Kompleksin adı «Ebrac el-Beyt» (Kraliyet Saat Kulesi) Kulenin toplam yüksekliği 601 metre Saat kadranlarının çapı 43 metre Rekorların kaydedildiği tarih 5 Ocak 2026 (resmi açıklama — 17 Kasım)

Sizce Mekke'deki bu mimari harikanın yeni rekorları, ziyaretçi ve turist akışını artırmaya nasıl katkıda bulunacak?

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