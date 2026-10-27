Mekke'de "kırmızı" alarm: Kâbe çevresinde sağanak altında tavaf devam ediyor (video)

Suudi Arabistan'ın kutsal şehri Mekke ve Mescid-i Haram çevresinde etkili olan şiddetli sağanak ve gök gürültülü fırtına, ciddi bir doğal afet manzarası oluşturdu. Suudi Arabistan Ulusal Meteoroloji Merkezi (NCM), bölgede sel ve taşkın riski yüksek olduğu için en üst seviye olan «kırmızı» uyarı seviyesini ilan etti.

Şehir sokaklarında ani sel suları oluşup trafiği felç ederken, Kâbe'de milyonlarca umre ziyaretçisi yağan sağanağa rağmen ibadetlerine ara vermeden devam ediyor.

Şehirde şiddetli sel ve tehlikeli akıntılar: Araçlar sular altında

Sokaklardaki durumun ciddiyeti, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde açıkça görülüyor:

Sokaklardaki şiddetli akıntılar: Mekke'nin alçak kesimlerinde su seviyesi aniden yükselerek araçları sürükleyebilecek güçte akıntılar oluşturdu;

Ulaşımda ciddi zorluklar: Ziyaretçilerin kaldığı oteller ile kutsal mekanlar arasındaki yollarda araç ve yaya trafiği ciddi şekilde aksadı;

Sular altındaki çocuklar ve kurtarma çalışmaları: Suudi Arabistan Sivil Savunma ekipleri, sel sularına kapılan bazı kişileri ve tehlikeli akıntıya kapılan küçük çocukları kurtarmak için acil operasyonlar düzenledi.

Mescid-i Haram'daki manzara: Yağmur altında tavaf

Şiddetli yağışa rağmen İslam dünyasının ana camisinde ibadetler durmadı:

Kâbe çevresinde ibadet: Şiddetli yağmur ve gök gürültüsüne rağmen ziyaretçiler Kâbe çevresinde tavaf etmeye devam ediyor;

Kesintisiz temizlik çalışmaları: Cami görevlileri ve özel ekipler, ziyaretçilerin kayıp düşmemesi için mermer zeminlerde biriken suları tahliye ederek güvenlik önlemleri alıyor;

Resmi uyarı: Hükümet yetkilileri ve sivil savunma ekipleri, halkı ve ziyaretçileri dere yataklarından, su birikintisi olan çukur alanlardan ve vadilerden uzak durmaya, resmi talimatlara kesinlikle uymaya çağırdı.

Mekke'deki acil hava durumu detayları