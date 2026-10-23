Rusya'da 'kara dullar' tazminat için erkekleri savaşa gönderiyor

·6·Dünya
Rusya'da 'kara dullar' tazminat için erkekleri savaşa gönderiyor

Rusya'da bazı kadınların askere giden erkeklerle evlenerek, ölmeleri durumunda verilecek tazminatı elde etmeye çalıştığına dair haberler yayıldı. Kamuoyunda bu kadınlar 'kara dullar' olarak adlandırılıyor. Amaçlarının erkeklerle aile kurarak askeri ödemeleri almak olduğu belirtiliyor.

Bilgilere göre, bir asker hayatını kaybettiğinde ailesine 5 milyon rubleye (yaklaşık 64 bin dolar) kadar tazminat ödenebiliyor. Bazı durumlarda ödeme miktarı 8 milyon rubleyi de aşıyor. Bu durum, söz konusu meblağlar etrafındaki şüpheli evliliklere dair tartışmaları alevlendirdi.

St. Petersburg'dan 37 yaşındaki Mariya, babasının Ukrayna cephesinde hayatını kaybettiğini söylüyor. Ancak babasının askere gittiğinden de, kendisinden 22 yaş küçük bir kadınla evlendiğinden de habersizdi. Mariya, babasının yeni eşinin, nikahtan sadece iki gün sonra onu savaşa gönderdiğini iddia ediyor. Erkek hayatını kaybettikten sonra ise kadının tazminatı aldığı belirtiliyor.

Konu, emlakçı Marina Orlova'nın sosyal medyada yayılan açıklamasından sonra daha geniş çapta tartışılmaya başlandı. Orlova, özel askeri operasyona katılan erkeklerle 8 milyon ruble karşılığında evlenmek ve sonrasında ucuz bir daire satın almak hakkında konuşmuştu. Bu sözleri internet kullanıcıları arasında sert eleştirilere yol açtı.

Daha sonra Orlova'nın bu açıklamaları nedeniyle yargılandığı, kendisine şartlı ceza verildiği ve kamuoyu önünde özür dilediği bildirildi.

Primorye bölgesinde de benzer vakalara dair bilgiler yayıldı. Bu vakalarda bir askeri personel, çavuş ve askeri muhasebecinin olası dahli dile getirildi. Ancak bu olaylarla ilgili suçlamaların tamamının mahkemede kanıtlandığına dair kesin bir bilgi bulunmuyor.

Bu tür olaylar, askerlerin aile ilişkileri ve ödenen tazminatlar üzerindeki denetim meselesini gündeme getiriyor. Bununla birlikte, her suçlamanın soruşturma ve mahkeme sürecinde delillere dayalı olarak değerlendirilmesi gerekiyor.

Rusya-Ukrayna SavaşıAskeri TazminatMarina OrlovaKara DullarRusya
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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