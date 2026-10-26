“Kırmızı çizgiler”: Ukrayna Rusya’dan neler talep ediyor ve neleri kabul etmiyor?

·17·Dünya
“Kırmızı çizgiler”: Ukrayna Rusya’dan neler talep ediyor ve neleri kabul etmiyor?

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski TSN kanalına verdiği röportajda, Kasım ayında yeniden başlaması beklenen barış görüşmeleri öncesinde Kiev'in resmi tutumunu ve aşılmayacak temel “kırmızı çizgilerini” açıkladı.

Devlet başkanı, Ukrayna'nın hiçbir koşulda tarafsızlık statüsünü kabul etmeyeceğini ve ulusal ordunun sayısını veya kapasitesini kısıtlamaya izin vermeyeceğini vurguladı. Ayrıca, en hassas konu olan topraklar konusundaki diyaloğun yalnızca Rusya devlet başkanı düzeyinde yürütülebileceğini açıkça belirtti.

Kiev'in “kırmızı çizgileri”: Tarafsız statü ve ordu kısıtlamaları kabul edilemez

Volodimir Zelenski, gelecekteki görüşmeler konusunda ABD ile ortak bir pozisyona sahip olduklarını belirtti:

  • Tarafsızlıktan kesinlikle vazgeçilmesi: “Devletimizin tarafsızlığı hakkında konuşamayız ve konuşmamalıyız. Bu konudaki görüşümüz, genel olarak, Amerikan tarafıyla aynıdır,” dedi Zelenski;

  • Ordunun kısıtlanmasının reddi: Devlet başkanı, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin saflarını veya silahlanmasını azaltmanın kimseye güvenlik sağlamayacağını vurgulayarak, bu talebin kabul edilemez olduğunu belirtti;

  • Washington ile anlaşmalar: Belgelerde yer alan somut maddeleri gizli tutarak, ABD yönetimiyle varılan mutabakatlar uyarınca şimdilik tüm detayları açıklayamayacağını söyledi.

Toprak değişimi ve Kasım ayı talepleri: Sadece Putin ile diyalog

Barış şartları ve olası anlaşmalar konusunda Kiev'in net talepleri belirlendi:

  • Üst düzey görüşme: Zelenski, toprak değişimine ilişkin karmaşık ve hassas konuları başka diplomatlarla değil, bizzat Rusya devlet başkanı Vladimir Putin ile görüşmeye hazır olduğunu ifade etti;

  • Enerji ve gemi trafiği şartı: Kasım ayındaki müzakere masasında Kiev, öncelikle Rusya'dan Ukrayna enerji altyapısına yönelik saldırıların durdurulmasını talep edecek;

  • Deniz yolları güvenliği: Aynı zamanda, Karadeniz'deki sivil gemi trafiğine yönelik her türlü saldırının tamamen durdurulması, Kiev'in temel şartlarından biri olarak gündeme getiriliyor.

Kasım ayında yapılması planlanan diplomatik görüşmelerin, bu keskin talepler ışığında karmaşık ve belirleyici bir sınav olması bekleniyor.

Volodimir ZelenskiRusya-Ukrayna SavaşıBarış MüzakereleriVladimir PutinUkrayna
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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