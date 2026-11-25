Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko'nun kendisini Moskova'ya "götürme" teklifine sert ve alaycı bir dille yanıt verdi. Ukraynalı lider bu girişimi tamamen ciddiyetsiz olarak nitelendirdi ve bunun yerine Lukaşenko ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Kiev'e davet etti.

“Sadece uçağa bindirip Moskova'ya götürmek, neden?”

Zelenski, müzakereler konusunda bu tür bir yaklaşımın kabul edilemez olduğunu vurguladı. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Beni kendisiyle birlikte 'götürmeyi' teklif ediyor. Ben bavul muyum? Sadece uçağa bindirip Moskova'ya götürmek, neden? Bu ciddi bir konuşma değil. Lukaşenko, Putin'i alıp Kiev'e gelsin. Güvenli bir şekilde karşılanacaklarını garanti ediyoruz. Sonuçta bu bir müzakere.” — Volodimir Zelenski

Açıklamanın ana noktaları

Taraflar Teklif ve pozisyon içeriği Aleksandr Lukaşenko (girişim) Ukrayna Devlet Başkanı'nı kendisiyle birlikte Moskova'ya uçmaya davet etti Volodimir Zelenski (yanıt) Teklifi “ciddiyetsiz” olarak değerlendirdi ve kendisinin bir “bavul” ile kıyaslanmasına sert tepki gösterdi Ukrayna'nın karşı teklifi Lukaşenko ve Putin'i Kiev'e gelmeye davet etmek ve güvenliklerini tam olarak garanti altına almak

Ukrayna liderinin bu sözleri, olası müzakerelerin yeri ve şartları etrafındaki diplomatik tartışmaların daha da gerginleştiğini gösteriyor.

Sizce Volodimir Zelenski'nin bu karşı teklifinden sonra Minsk ve Moskova'dan nasıl bir yanıt gelebilir?

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