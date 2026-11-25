“Ben bavul muyum?”: Zelenskiy, Lukaşenko’nun Moskova’ya birlikte uçma teklifine yanıt verdi
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko'nun kendisini Moskova'ya "götürme" teklifine sert ve alaycı bir dille yanıt verdi. Ukraynalı lider bu girişimi tamamen ciddiyetsiz olarak nitelendirdi ve bunun yerine Lukaşenko ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Kiev'e davet etti.
“Sadece uçağa bindirip Moskova'ya götürmek, neden?”
Zelenski, müzakereler konusunda bu tür bir yaklaşımın kabul edilemez olduğunu vurguladı. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Beni kendisiyle birlikte 'götürmeyi' teklif ediyor. Ben bavul muyum? Sadece uçağa bindirip Moskova'ya götürmek, neden? Bu ciddi bir konuşma değil.
Lukaşenko, Putin'i alıp Kiev'e gelsin. Güvenli bir şekilde karşılanacaklarını garanti ediyoruz. Sonuçta bu bir müzakere.”
— Volodimir Zelenski
Açıklamanın ana noktaları
Taraflar
Teklif ve pozisyon içeriği
Aleksandr Lukaşenko (girişim)
Ukrayna Devlet Başkanı'nı kendisiyle birlikte Moskova'ya uçmaya davet etti
Volodimir Zelenski (yanıt)
Teklifi “ciddiyetsiz” olarak değerlendirdi ve kendisinin bir “bavul” ile kıyaslanmasına sert tepki gösterdi
Ukrayna'nın karşı teklifi
Lukaşenko ve Putin'i Kiev'e gelmeye davet etmek ve güvenliklerini tam olarak garanti altına almak
Ukrayna liderinin bu sözleri, olası müzakerelerin yeri ve şartları etrafındaki diplomatik tartışmaların daha da gerginleştiğini gösteriyor.
Sizce Volodimir Zelenski'nin bu karşı teklifinden sonra Minsk ve Moskova'dan nasıl bir yanıt gelebilir?
Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve uluslararası siyasetteki bu ses getiren açıklamayı sevdiklerinizle hemen paylaşın!
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