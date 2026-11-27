ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 'dostum' diye hitap etmesinin nedenini, Ukrayna'daki savaşı durdurma ve barış anlaşmasına varma hedefiyle açıkladı. Trump, Putin'e karşı düşmanca bir tavır takınmanın müzakereleri engelleyebileceğini belirtti. Bu açıklamayı gazetecilerle yaptığı bir görüşmede dile getirdi.

Trump'a, Putin'i dost olarak adlandırması ile aynı zamanda Truth Social sosyal medya platformunda Rusya'nın askeri eylemlerini eleştirmesi arasındaki çelişki soruldu.

ABD Başkanı buna yanıt olarak, temel amacın savaşı durdurmak ve bir anlaşmaya varmak olduğunu söyledi.

Trump, 'Bir anlaşmaya varmak istiyoruz. Kan dökülmesini durdurmak istiyoruz. Onun dostum olmadığını söyleyebilirim ya da anlaşma yapmak istediğimi belirtebilirim. Ancak bir anlaşmaya varmam gerekiyor' dedi.