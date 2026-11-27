Trump, Putin'e neden 'dostum' dediğini açıkladı
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 'dostum' diye hitap etmesinin nedenini, Ukrayna'daki savaşı durdurma ve barış anlaşmasına varma hedefiyle açıkladı. Trump, Putin'e karşı düşmanca bir tavır takınmanın müzakereleri engelleyebileceğini belirtti. Bu açıklamayı gazetecilerle yaptığı bir görüşmede dile getirdi.
Trump'a, Putin'i dost olarak adlandırması ile aynı zamanda Truth Social sosyal medya platformunda Rusya'nın askeri eylemlerini eleştirmesi arasındaki çelişki soruldu.
ABD Başkanı buna yanıt olarak, temel amacın savaşı durdurmak ve bir anlaşmaya varmak olduğunu söyledi.
Trump, 'Bir anlaşmaya varmak istiyoruz. Kan dökülmesini durdurmak istiyoruz. Onun dostum olmadığını söyleyebilirim ya da anlaşma yapmak istediğimi belirtebilirim. Ancak bir anlaşmaya varmam gerekiyor' dedi.
Trump'a göre, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Putin arasındaki kişisel husumet, savaşın barışçıl yollarla çözülmesini engelleyen temel faktörlerden biri. Trump, Rus liderle iyi ilişkiler kurarak müzakereleri sürdürme imkanını korumaya çalıştığını vurguladı.
ABD Başkanı, 'Onlarla görüşüp “Sizden hoşlanmıyorum” diyebilirim. Ancak o zaman Zelenski ile Putin arasındaki soruna benzer bir durum ortaya çıkar. Barışa ulaşmadaki en büyük engel, iki liderin birbirlerinden gerçekten nefret etmesi. Bu yüzden Putin ile iyi ilişkiler kurmaya çalışıyorum. Onu uzun zamandır tanıyorum' dedi.
Trump, Rusya'ya karşı tutumunun yumuşak olduğu yönündeki eleştirileri de reddetti. Rusya'ya yönelik yaptırımlar ve diğer önlemleri uyguladığını hatırlatarak, anlaşmaya varmak için müzakere etmenin önemini vurguladı.
Trump, 'Rusya'ya karşı çok sert davrandım. Ancak bir anlaşmaya varmak mümkünse bunu isterim. Hayatım boyunca müzakereler yürüttüm. Aksini söyleyebilirdim ama bundan hiçbir sonuç çıkmazdı' diye ekledi.
Daha önce Trump, Truth Social platformunda Putin ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak ona 'dostum' demişti. Bu açıklamalara Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de tepki göstermişti. Putin'i düşman olarak nitelendiren Zelenski, Trump'ın Rus liderle olan samimi ilişkisini garip olarak değerlendirmişti.
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