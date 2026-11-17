Dünyanın hangi şehirlerinde günlük yaşam daha fazla stres yaratıyor, nerede insanlar nispeten daha huzurlu bir hayat sürüyor? Remitly şirketi 170 şehri inceleyerek en stresli ve en huzurlu şehirlerin sıralamasını oluşturdu.

Araştırma sırasında şehirlerin günlük yaşamı etkileyen beş önemli yönü değerlendirildi. Bunlar; trafik sıkışıklığı, yaşam maliyeti, sağlık hizmetlerinin kalitesi, suç oranı ve hava kirliliğidir. Her şehre 10 puanlık bir sistem üzerinden not verildi. Puan ne kadar yüksekse, şehirdeki yaşam koşulları o kadar stresli kabul edildi.

En stresli şehirler

Sıralamanın ilk sırasında ABD'nin New York şehri yer aldı. 7,56 puan toplayarak dünyanın en stresli şehri seçildi. İkinci sırayı 7,55 puanla İrlanda'nın başkenti Dublin aldı. İlk üç sıraya ise Mexico City girdi.

Ayrıca Manila, Londra, Milano, Torino, Atina ve Kalküta da stres seviyesi yüksek olan şehirler arasında yer aldı.

Araştırmada Dublin'deki trafik sıkışıklığı özel bir sorun olarak kaydedildi. Örneğin, şehirde otomobille 10 kilometrelik bir mesafeyi katetmek ortalama 32 dakika sürüyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, incelenen tüm şehirler genelinde bu oran ortalama 21 dakikadır.

En huzurlu şehirler

Sıralamanın diğer ucunda ise Hollanda'nın Eindhoven şehri bulunuyor. 2,34 puanla dünyanın en huzurlu şehri olarak kabul edildi. Sonraki sıraları Hollanda'nın Utrecht şehri ve Avustralya'nın başkenti Canberra aldı.

En huzurlu şehirler ilk on listesinde Hollanda'dan toplam dört şehir — Eindhoven, Utrecht, Groningen ve Rotterdam bulunuyor. Norveç'ten Trondheim ve Bergen ile Avustralya'dan Canberra ve Brisbane şehirleri de bu listeye dahil edildi.