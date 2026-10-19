Çin'de gelin damada 12 bin dolarlık ekran kartı hediye etti

·4·Dünya
Çin'de gelin damada 12 bin dolarlık ekran kartı hediye etti

Çin'de müstakbel bir gelin, damadını pahalı bir hediye ile şaşırttı. Genç kız, ona yaklaşık 12 bin dolar değerindeki ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 ekran kartını hediye etti. Beklenmedik hediye damadı o kadar heyecanlandırdı ki gözyaşlarına hakim olamadı.

Videoda damadın hediyeyi kabul edip düğün misafirlerine mutlulukla gösterdiği görülüyor. Samimi tepkisinin yer aldığı görüntüler X sosyal ağında hızla yayılarak kullanıcıların dikkatini çekti.

İlginç olan ise RTX 5090 ekran kartını Çin'de bulmanın kolay olmaması. Çünkü bu model ülkede resmi olarak satılmıyor. Bu nedenle gelinin bu hediyesi sadece pahalılığıyla değil, aynı zamanda nadir bulunmasıyla da öne çıkıyor.

ASUS ROG AstralGeForce RTX 5090ÇinDamatTeknoloji
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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