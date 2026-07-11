Dünyanın en pahalı şehirleri: Taşkent Orta Asya'da kaçıncı sırada?

Ünlü Numbeo portalı, yaşamak için dünyanın en pahalı şehirlerinin yer aldığı yeni küresel sıralamasını yayınladı. Dünyanın en büyük 549 şehrinin dahil edildiği bu listede Özbekistan'ın başkenti Taşkent de yer aldı. Zamin.uz sıralamanın detaylarını ve başkentimizdeki yaşam maliyetini diğer ülkelerle karşılaştırdı.

Taşkent dünya ve Asya sıralamasında

Sıralama sonuçlarına göre, Taşkent şehri 549 şehir arasında 488. sırada yer aldı. Başkentimiz 31,2 puan toplayarak Asya kıtasındaki şehirler arasında 74. sırada yer buldu.

Orta Asya'da durum nasıl?

Orta Asya bölgesinde yaşam maliyeti açısından Kazakistan şehirleri lider konumda. Taşkent ise aşağıdaki göstergelerle bölgede üçüncü sırada yer alıyor:

Bölge şehirleri Bölgedeki sırası Topladığı puan Almatı (Kazakistan) 1. sıra 40,1 puan Astana (Kazakistan) 2. sıra 34,5 puan Taşkent (Özbekistan) 3. sıra 31,2 puan Duşanbe (Tacikistan) 4. sıra 29,9 puan Bişkek (Kırgızistan) 5. sıra 29,7 puan

Dünyanın en pahalı ve en ucuz şehirleri

Sıralamaya göre, gezegenimizin en pahalı bölgeleri Avrupa ve Karayipler'de yer alırken, en uygun fiyatlı şehirler Asya kıtasında bulunuyor.

En pahalı şehirler: İsviçre'nin Zürih (123,4 puan) ve Basel (111,9 puan) şehirleri ile Cayman Adaları'nın başkenti George Town dünyada yaşamanın en pahalı olduğu bölgeler olarak kabul edildi.

En ucuz şehirler: Hindistan'ın ondan fazla şehri, 17,3–18,8 puan aralığındaki göstergelerle dünyanın en ucuz şehirleri olarak kaydedildi.

Sıralama nasıl hesaplanıyor?

Karşılaştırma kriteri: Endeks oluşturulurken ABD'nin New York şehrindeki yaşam maliyeti temel alınmış ve buna 100 puan verilmiştir. Bunun üzerindeki her puan, yaşam maliyetinin New York'tan yüzde bir daha pahalı olduğunu, altındaki puanlar ise buna göre daha ucuz olduğunu gösterir.

Örneğin, Zürih'te yaşam maliyeti New York'tan yüzde 23,4 daha pahalıdır. Taşkent'te ise yaşam maliyeti New York'a kıyasla yüzde 68,6 daha ucuzdur.

Bu prestijli endeks oluşturulurken uzmanlar tarafından şu temel faktörler dikkate alınmıştır: