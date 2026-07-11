Dünyanın en pahalı şehirleri: Taşkent Orta Asya'da kaçıncı sırada?

·59·Dünya
Dünyanın en pahalı şehirleri: Taşkent Orta Asya'da kaçıncı sırada?

Ünlü Numbeo portalı, yaşamak için dünyanın en pahalı şehirlerinin yer aldığı yeni küresel sıralamasını yayınladı. Dünyanın en büyük 549 şehrinin dahil edildiği bu listede Özbekistan'ın başkenti Taşkent de yer aldı. Zamin.uz sıralamanın detaylarını ve başkentimizdeki yaşam maliyetini diğer ülkelerle karşılaştırdı.

Taşkent dünya ve Asya sıralamasında

Sıralama sonuçlarına göre, Taşkent şehri 549 şehir arasında 488. sırada yer aldı. Başkentimiz 31,2 puan toplayarak Asya kıtasındaki şehirler arasında 74. sırada yer buldu.

Orta Asya'da durum nasıl?

Orta Asya bölgesinde yaşam maliyeti açısından Kazakistan şehirleri lider konumda. Taşkent ise aşağıdaki göstergelerle bölgede üçüncü sırada yer alıyor:

Bölge şehirleri

Bölgedeki sırası

Topladığı puan

Almatı (Kazakistan)

1. sıra

40,1 puan

Astana (Kazakistan)

2. sıra

34,5 puan

Taşkent (Özbekistan)

3. sıra

31,2 puan

Duşanbe (Tacikistan)

4. sıra

29,9 puan

Bişkek (Kırgızistan)

5. sıra

29,7 puan

Dünyanın en pahalı ve en ucuz şehirleri

Sıralamaya göre, gezegenimizin en pahalı bölgeleri Avrupa ve Karayipler'de yer alırken, en uygun fiyatlı şehirler Asya kıtasında bulunuyor.

  • En pahalı şehirler: İsviçre'nin Zürih (123,4 puan) ve Basel (111,9 puan) şehirleri ile Cayman Adaları'nın başkenti George Town dünyada yaşamanın en pahalı olduğu bölgeler olarak kabul edildi.

  • En ucuz şehirler: Hindistan'ın ondan fazla şehri, 17,3–18,8 puan aralığındaki göstergelerle dünyanın en ucuz şehirleri olarak kaydedildi.

Sıralama nasıl hesaplanıyor?

Karşılaştırma kriteri: Endeks oluşturulurken ABD'nin New York şehrindeki yaşam maliyeti temel alınmış ve buna 100 puan verilmiştir. Bunun üzerindeki her puan, yaşam maliyetinin New York'tan yüzde bir daha pahalı olduğunu, altındaki puanlar ise buna göre daha ucuz olduğunu gösterir.

Örneğin, Zürih'te yaşam maliyeti New York'tan yüzde 23,4 daha pahalıdır. Taşkent'te ise yaşam maliyeti New York'a kıyasla yüzde 68,6 daha ucuzdur.

Bu prestijli endeks oluşturulurken uzmanlar tarafından şu temel faktörler dikkate alınmıştır:

  • Konut kira fiyatları;

  • Gıda ürünleri maliyeti;

  • Restoran fiyatları;

  • Halkın satın alma gücü.

ТошкентЎзбекистонҚозоғистонНю-ЙоркЦюрих
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Dünya Kupası için 48 ülkenin birasını toplayan taraftar meşhur olduDünya Kupası için 48 ülkenin birasını toplayan taraftar meşhur olduDün, 22:50150 milyon yıllık dev dinozorun sırrı çözüldü150 milyon yıllık dev dinozorun sırrı çözüldüDün, 22:27Berlin'de bir süpermarket kasiyeri 11 saat boyunca rehin tutulduBerlin'de bir süpermarket kasiyeri 11 saat boyunca rehin tutulduDün, 21:36Japonya'da Bavi Tayfunu: 12 kişi yaralandı (video)Japonya'da Bavi Tayfunu: 12 kişi yaralandı (video)Dün, 21:23Almanya'da 500 kilogramlık gömülü Amerikan bombası büyük endişe yarattıAlmanya'da 500 kilogramlık gömülü Amerikan bombası büyük endişe yarattıDün, 19:16Tacikistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle yola yerleştirilen plastik ayırıcılar eriyor (video)Tacikistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle yola yerleştirilen plastik ayırıcılar eriyor (video)Dün, 18:51
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu