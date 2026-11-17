Çin'in Siçuan eyaletinde meydana gelen sıra dışı bir olay, trafiğe katılanları hayrete düşürdü. Trafikte hareketsiz bekleyen bir otomobilin üzerine dağ yamacından dev bir kaya düştü. Buna rağmen, araç içindekiler ciddi bir yara almadan kurtulmayı başardı.

Olay 14 Kasım'da gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Peugeot 308 marka sedan araç trafik nedeniyle yolda beklediği sırada dağdan kopan büyük bir kaya parçası aracın arka kısmına çarptı. Şiddetli darbe otomobilde ciddi hasara yol açtı.

Olayın en dikkat çekici yanı, sürücünün durumdan hızla kurtulmayı başarmasıdır. Kaya araca çarptıktan sonra sürücü gaza basarak diğer şeride geçti ve olay yerinden uzaklaştı.

Ayrıca, kaya düşmeden birkaç saniye önce otomobilin önünde bir kadın duruyordu. Tehlikeyi zamanında fark eden kadın, dev kaya aşağı düşmeden önce güvenli bir yere kaçmayı başardı.

Olay sonucunda araçtakilerden kimsenin yaralanmadığı belirtiliyor. Birkaç saniyelik fark ve sürücünün hızlı tepkisi büyük bir trajediyi önlemiş olabilir.