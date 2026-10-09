Dünyanın 1000 şehri analiz edildi: Yaşam kalitesinde 1. sırayı hangi şehir aldı?

Uluslararası analiz platformu Visual Capitalist dünyanın en büyük 1000 şehrini kapsayan geniş çaplı bir araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Bu küresel raporda şehirlerdeki yaşam kalitesi; kişi başına düşen gelir, gelir adaletsizliği, konut maliyetleri, beklenen yaşam süresi, suç oranları ve kültürel-sosyal olanaklara erişim gibi önemli kriterler temel alınarak kapsamlı bir şekilde değerlendirildi.

Sıralama sonuçlarına göre, Avustralya'nın başkenti Canberra yaşam kalitesi açısından gezegenimizin en iyi şehri seçilirken, Avrupa merkezleri üst sıraları neredeyse tamamen domine etti.

Canberra neden lider? Başarının temel formülü

Avustralya başkentinin 1000 şehir arasında zirveye yerleşmesinde şu faktörler etkili oldu:

Yüksek maaş ve düşük eşitsizlik: Şehirde maaş seviyeleri yüksek olup, nüfus katmanları arasındaki gelir adaletsizliği oldukça düşüktür;

Kamu sektörü istikrarı: Başkentte kamu kurumlarına bağlı, garantili ve yüksek maaşlı iş imkanları çoğunluğu oluşturmaktadır;

Sağlık ve kültür: Şehir sakinlerinin beklenen yaşam süresi oldukça yüksek olup, kişi başına düşen dinlenme ve kültürel alan sayısı bakımından da liderlik kaydedilmiştir.

Ancak analistler önemli bir farka dikkat çekiyor: Canberra yaşam kalitesinde 1. sırada yer alsa da, tüm ekonomik ve altyapısal faktörleri birleştiren Global Cities Index genel sıralamasında 45. sırada yer almıştır.

Avrupa hegemonyası ve Almanya rekoru

Üst sıralarda ağırlıklı olarak Avrupa şehirleri mutlak bir üstünlük sergiledi:

Kuzey ve Orta Avrupa liderleri: Norveç'ten Bergen ve Oslo, Fransa'dan Grenoble ve İsviçre'den Bern şehirleri en yaşanabilir bölgeler olarak kabul edildi;

Almanya'nın beş şehri: Dresden, Berlin, Münih, Stuttgart ve Freiburg im Breisgau ilk 21 listesine girdi;

İsviçre ve İtalya başarısı: İsviçre'den Bern, Basel ve Zürih ilk 20'ye; İtalya'dan Venedik, Padova ve Cenova ise ilk 30'a girdi;

Moskova'nın durumu: Rusya'nın başkenti, yaşam kalitesi göstergeleri bakımından dünya sıralamasında 180. sırada yer aldı.

Avrupa kıtası dışında Avustralya'dan Canberra ve Sidney, ABD'den San Jose ve Seattle, Tayvan'dan Hsinchu ve Taipei ile Singapur yüksek sonuçlar kaydetti.

İlk 30'un dışında kalan devler: Konut sorunu

Birçok kişi tarafından yaşamak için en cazip görülen bazı ünlü şehirler, sıralamanın ilk otuzuna bile giremedi. Bunun temel nedeni gayrimenkulün aşırı pahalı olmasıydı:

Kopenhag'ın düşüşü: Danimarka'nın başkenti, yönetim kalitesi açısından dünyada 1. sırada, genel sıralamada ise 18. sırada olmasına rağmen, yaşam kalitesi bakımından 160. sıraya geriledi. Oxford Economics analizine göre, konut arzındaki yetersizlik ve fiyatların aşırı yüksekliği şehrin puanını keskin bir şekilde düşürdü;

Vancouver'ın çöküşü: Kanada'nın Vancouver şehri genel endekste 24. sırada yer alsa da, yaşam kalitesi bakımından 215. sıraya geriledi. Gelişmiş gezi ve dinlenme altyapısı ile yüksek yaşam süresi, gayrimenkul piyasasındaki ağır maliyet baskısını telafi edemedi.

Bu küresel araştırma, modern dünyada sadece yüksek teknolojilerin veya güzel doğanın şehir sakinlerinin mutlu yaşamasına garanti veremeyeceğini; uygun fiyatlı konut ve adil gelir dağılımının insan konforunun belirleyici şartı haline geldiğini göstermektedir.