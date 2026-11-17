Hindistan'daki doktorlar alışılmadık bir tıbbi durumla karşılaştı. 8 yaşındaki Narendra Kumar, uzun süredir karın bölgesindeki şiddetli ağrılar, kusma ve nedensiz kilo kaybından muzdaripti. Yapılan incelemeler sonucunda, karın boşluğunda kemik, saç ve dişler içeren, ağırlığı 2,5 kilograma ulaşan sıra dışı bir doku kütlesi tespit edildi.

Doktorlar, bu kütlenin çocuğun vücudunda göbek kordonuna benzer bir yapı aracılığıyla yerleştiğini ve doğumundan beri gelişmeye devam ettiğini belirtti. Tıbbi tetkiklerin ardından çocuğa «fetus in fetu», yani «fetüs içinde fetüs» teşhisi konuldu.

Bu, tıpta son derece nadir görülen doğuştan gelen bir durumdur. Yaklaşık her 500 bin doğumda bir rastlanan bu olay, hamileliğin ilk aşamalarında ikiz embriyoların gelişimiyle ilgilidir. Bu durumda embriyolardan biri diğerinin vücudunun içinde kalır ve onun içinde gelişmeye devam eder.

Bu durum uzun süre fark edilmeyebilir. Ancak iç kütlenin büyümesi, çevredeki organlara baskı yaparak ağrı, kusma ve diğer semptomlara neden olur.

Narendra da vücudunda böyle bir yapının varlığından uzun süre habersizdi. Doktorlar, tespit edilen kütleyi cerrahi müdahale ile başarılı bir şekilde çıkardılar. Ameliyat sonrası çocuğun durumunun iyileştiği ve sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Bu nadir tıbbi durum, insan vücudunun gelişimiyle ilgili karmaşık süreçlerin bilim insanları ve doktorlar için hala ne kadar şaşırtıcı olduğunu bir kez daha gösteriyor.