Kader onları ayıralı neredeyse 20 yıl olmuştu. Ancak bunca zaman sonra 93 yaşındaki Emina Sarı ve 92 yaşındaki Mehmet Sarı bir karar aldılar: Hayatlarını yeniden nikah bağıyla birleştirmeye ant içtiler. Türkiye'de gerçekleşen bu tören, sadece yaşlı çiftin yaşını değil, yıllar geçse de insanın hayatında yeni bir sayfa açabileceğini hatırlattı.

20 yıl sonra birbirlerini yeniden seçtiler

Türkiye'nin Ordu ilinin Ünye ilçesinde yaşayan Emina ve Mehmet Sarı, yaklaşık 20 yıl önce resmen boşanmışlardı. Beş çocuk sahibi olan çift, yıllar sonra yeniden bir aile olmaya karar verdi.

Yeniden evlenme isteğiyle Ünye Belediyesi'ne başvurdular. Bunun üzerine yerel yetkililer nikahın resmileştirilmesi için gerekli hazırlıklara başladı.

Nikah törenini belediye başkanı gerçekleştirdi

16 Kasım 2026 tarihinde 93 yaşındaki Emina ve 92 yaşındaki Mehmet Sarı, Ünye Belediyesi nikah dairesi bahçesinde düzenlenen törenle yeniden dünyaevine girdiler.

Çiftin nikahını Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı resmen kıydı. İlçe Kaymakamı Kemal Yıldız ve Çatak Mahallesi Muhtarı Havva Çetinkaya ise nikah şahidi olarak törende yer aldı.

Tören, çiftin yakınları ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşti. Nikahın ardından birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Hayatta yeni bir sayfa açmak için asla geç değildir

93 ve 92 yaşında yeniden evlenmeye karar veren çiftin hikayesi, sosyal medyada ve yerel basında büyük ilgi uyandırdı.

Emina ve Mehmet Sarı'nın neden boşandığı veya yıllar sonra onları tekrar bir araya getiren şeyin ne olduğu hakkında detaylı bilgi verilmedi. Ancak 20 yıllık ayrılıktan sonra yeniden bir aile olmayı seçmeleri, hikayenin en dikkat çekici yanı oldu.

Bazen hayat insanları farklı yollara sürükler. Ancak bu, her zaman tüm kapıların kapandığı anlamına gelmez. Türkiye'deki yaşlı çiftin kararı, yeni bir başlangıç için ne yaşın ne de geçen yılların engel olmadığını gösterdi.