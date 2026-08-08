Bir yolcunun sözü tüm uçağın tahliye edilmesine neden oldu

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Bir yolcunun sözü tüm uçağın tahliye edilmesine neden oldu

ABD'de bir yolcunun söylediği tek bir söz nedeniyle yolcu uçağında acil durum meydana geldi. Bunun sonucunda uçaktaki tüm yolcular tedbir amacıyla uçaktan tahliye edildi. Bu konuda CBS News Detroit bildirdi.

Edinilen bilgilere göre, 6 Ağustos'ta Frontier Airlines havayolunun Houston'dan Detroit'e uçması planlanan 1958 sefer sayılı uçağı, George Bush Kıtalararası Havalimanı'ndan kalkışa hazırlanmaktayken yolculardan biri sözlü olarak bomba tehdidinde bulundu.

Bunun üzerine güvenlik kuralları gereğince uçaktaki tüm yolcular derhal tahliye edildi. Olayın ardından yerel ve federal kolluk kuvvetleri uçakta kapsamlı arama yaptı.

Havayolu şirketi, incelemeler sırasında tehlike oluşturabilecek herhangi bir şüpheli eşya tespit edilmediğini açıkladı. Daha sonra yolcular başka bir uçuşa aktarıldı.

Kolluk kuvvetleri, olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını doğruladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Frontier AirlinesHoustonDetroitCBS NewsGeorge Bush Intercontinental Havalimanı
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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