Okula düzenli devam eden öğrencilere para verilecek

ABD'nin Detroit şehrinde öğrencilerin derslere düzenli katılımını teşvik etmek amacıyla başlatılan mali program devam ettirilecek ve genişletilecek.

"Perfect Attendance Pays" programına göre, lise öğrencileri art arda beş gün boyunca tüm derslere katıldıklarında 100 dolarlık elektronik Visa kartı alacaklar. Kış dönemindeki 10 periyodun tamamını eksiksiz tamamlayan bir öğrenci toplamda 1.000 dolara kadar ödül kazanabilir.

Program, geçtiğimiz eğitim yılında önemli sonuçlar gösterdi. 2026 yılının Ocak-Mart ayları arasında Detroit devlet okullarındaki yaklaşık 12.800 lise öğrencisi en az bir kez 100 dolarlık ödül kazandı. Bu, lise öğrencilerinin yaklaşık yüzde 84'ünü oluşturuyor. Aynı dönemde, aralarındaki kronik devamsızlık sorunu yüzde 64'ten yüzde 54'e geriledi.

2026-2027 eğitim yılından itibaren program 6-8. sınıf öğrencileri için de uygulanacak. Bu öğrenciler, art arda beş gün boyunca tüm derslere katıldıkları takdirde 50 dolarlık ödül alabilecekler.

Program ağırlıklı olarak Ocak-Mart ayları arasında uygulanmaktadır. Çünkü kış hava koşulları ve mevsimsel hastalıklar nedeniyle bu dönemde okullardaki devamlılık genellikle düşmektedir.

Şartlar ise katı: Öğrenci beş günlük süre boyunca tüm derslere katılmalıdır. Herhangi bir dersi kaçırmak, ödül hakkının kaybedilmesine yol açar.