İstanbul semalarında doğanın eşsiz bir gösterisi sergilendi. Şehrin tarihi Eminönü bölgesindeki Yeni Cami üzerinde yüzlerce kuş, sanki önceden sözleşmişçesine aynı anda hareket etti. Gökyüzünde çeşitli şekiller oluşturan kuşlar bir grup halinde toplandı, ardından ikiye ayrılıp tekrar birleşti. Bu manzarayı kaydeden videolar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Kuşların senkronize hareketi kameraya yansıdı

Olay, 17 Kasım 2026 tarihinde Türkiye basınında yer aldı. Akşam saatlerinde Eminönü'ndeki Yeni Cami kubbeleri üzerinde uçan kuş sürüsü izleyenlerin dikkatini çekti.

Kuşlar bazen tek bir bütün halinde hareket etti, bazen de iki ayrı gruba ayrıldı. Bir süre sonra tekrar tek bir noktada birleşerek gökyüzünde dalgalı ve kıvrımlı şekiller oluşturdular. En ilginç olanı ise, bu karmaşık hareketler sırasında birbirlerine hiç çarpmamalarıydı.

Yerel basına göre, manzarayı içerik üreticisi Şeyma Kurt telefon kamerasıyla kaydetti. Videolar, İstanbul'un tarihi camisi üzerindeki bu benzersiz doğa olayını daha fazla kişiye tanıttı.

Bu nasıl bir doğa olayı?

Kuşların gökyüzünde büyük bir sürü halinde, birbirleriyle uyumlu bir şekilde hareket etmesi bilimsel dilde murmurasyon (murmuration) olarak adlandırılır. Bu olay özellikle sığırcık sürülerinde gözlemlenir.

Murmurasyon sırasında her kuş, çevresindeki birkaç kuşun hareketini izleyerek onlara uyum sağlar. Sonuç olarak tüm sürü sanki tek bir organizmaymış gibi hareket etmeye başlar. Kuşlar anında yön değiştirebilir, ayrılabilir ve tekrar birleşebilirler.

Kuşlar neden böyle bir «dans» yapar?

Bilim insanları murmurasyonu, kuşların korunma ve sürü halinde hareket etme stratejilerinden biri olarak açıklar. Büyük bir sürüdeki kesintisiz hareket, yırtıcı kuşların belirli bir avı seçmesini zorlaştırır.

Ayrıca bu tür sürüler genellikle kuşlar tünemek için bir araya geldiklerinde oluşur. Akşam uçuşları, güvenli bir yere toplanmalarına da hizmet eder.

İstanbul'daki manzara da doğanın ne kadar karmaşık ve uyumlu hareketler yaratabildiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Tarihi cami kubbeleri üzerinde aynı anda binlerce kanadın hareket etmesi ise şehir sakinleri ve turistler için unutulmaz bir gösteriye dönüştü.