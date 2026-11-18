İtalyan sanatçı Eduardo Castaldo, Gazze Şeridi'ndeki savaşın sonuçlarını, özellikle de annelerin ve çocukların yaşadığı acıları sanat yoluyla yansıttı. Meryem Ana ve Hz. İsa'nın tasvir edildiği kutsal bir tablonun altında Filistin'deki gerçekliği ortaya koyan eseri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bu durum Aljazeera tarafından bildirildi.

«Holy Mothers of Gaza» («Gazze'nin Kutsal Anneleri») adlı eser, Napoli'deki tarihi Pappacoda Şapeli'nde sergilendi. Eserde ilk bakışta Meryem Ana'nın bebek Hz. İsa'yı kucağında tuttuğu bir tasvir göze çarpıyor. Ancak sanatçı tablonun bir kısmını yırtarak açtığında, altında Gazze'de çekilmiş gerçek bir fotoğraf ortaya çıkıyor. Fotoğrafta, Filistinli bir annenin enkazlar arasında çocuğuna sarıldığı görülüyor.

Söz konusu fotoğraf, Filistinli foto muhabiri Omar Al-Qatta tarafından çekildi. Sanatçı, iki görüntüyü birleştirerek anne sevgisine, çocuğu koruma arzusuna ve savaş koşullarındaki annelerin ağır kaderine dikkat çekiyor.

Eduardo Castaldo, daha önce Orta Doğu'da yaklaşık sekiz yıl foto muhabiri olarak çalıştı. Daha sonra belgesel fotoğrafları sokak sanatı ve sanatsal enstalasyonlarla birleştirmeye yöneldi.

Sanatçıya göre, kutsal tasvirin yırtılması, hüznü ifade eden ve insanları empatiye çağıran sembolik bir eylemdir. Yazar, bu proje aracılığıyla Gazze'deki kadınların ve çocukların zor durumunun unutulmaması çağrısında bulunuyor.