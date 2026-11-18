Haaland, 0-2'den gelen galibiyetin tadını çıkardı: "Norveçli olmak ne kadar güzel!"
Norveç milli takımı, Danimarka karşısında iki farklı geriye düştüğü maçı çevirerek 3-2 kazandı. Galibiyet golü uzatma dakikalarında geldi. Erling Haaland ise bu geri dönüş galibiyetinden sonra 2026 yılını kariyerinin en parlak dönemlerinden biri olarak nitelendirdi.
«Norveçli olmak ne kadar güzel!»
Uluslar Ligi kapsamındaki karşılaşmada Norveçliler 0-2 gerideydi. Ancak takım pes etmedi: skoru eşitledi ve son dakikalarda galibiyeti kopardı.
Maçın ardından Haaland duygularını gizlemedi.
«Bu, yaşadığım en harika futbol yıllarından biriydi. Norveçli olmak ne kadar güzel! Maçtan önce Stole Solbakken, 'Hadi bu harika futbol yılını yüksek bir notayla bitirelim' dedi. İkinci yarıda tamamen üstündük» dedi golcü oyuncu.
İki farklı dezavantaj bile Norveçlileri durduramadı
Danimarka ilk dakikalardan itibaren rahat bir üstünlük kurdu. Ancak ikinci yarıda inisiyatifi ele alan Norveç, rakip kaleye peş peşe goller atarak maçın sonunda galibiyeti tescilledi.
Bu sonuç, takımın sadece hücum potansiyelini değil, aynı zamanda zor durumlarda kendi gücüne olan inancını da gösterdi.
Norveç çeyrek finalde!
Danimarka karşısında alınan galibiyet, Norveç'e grupta ikinciliği getirdi ve Uluslar Ligi'nde çeyrek finale yükselme imkanı sağladı.
Haaland için ise bu yıl, milli takımdaki başarılarla hatırlanacak bir dönem oldu. Sözlerinden anlaşıldığı üzere Norveçliler elde edilen sonuçlardan memnun ve bir sonraki turda da bu ruhu korumak istiyorlar.
Abonelikle reklam yok
Zamin Premium — aylık 4 900 UZS
Yorumlar0
…