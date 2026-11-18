Norveç milli takımı, Danimarka karşısında iki farklı geriye düştüğü maçı çevirerek 3-2 kazandı. Galibiyet golü uzatma dakikalarında geldi. Erling Haaland ise bu geri dönüş galibiyetinden sonra 2026 yılını kariyerinin en parlak dönemlerinden biri olarak nitelendirdi.

«Norveçli olmak ne kadar güzel!»

Uluslar Ligi kapsamındaki karşılaşmada Norveçliler 0-2 gerideydi. Ancak takım pes etmedi: skoru eşitledi ve son dakikalarda galibiyeti kopardı.

Maçın ardından Haaland duygularını gizlemedi.

«Bu, yaşadığım en harika futbol yıllarından biriydi. Norveçli olmak ne kadar güzel! Maçtan önce Stole Solbakken, 'Hadi bu harika futbol yılını yüksek bir notayla bitirelim' dedi. İkinci yarıda tamamen üstündük» dedi golcü oyuncu.