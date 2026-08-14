İlginç olay: Otobüse binen iki keçi yolcuları şaşkına çevirdi
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ABD'nin Portland kentinde iki keçi beklenmedik şekilde şehir otobüsüne bindi. Sıra dışı olay, otobüsün içindeki kameralar tarafından kaydedildi.
Keçilerin “yolculuğu” uzun sürmedi
İki keçi rahatça otobüse girerek yolcuların arasında belirdi. Ancak toplu taşımadaki yolculukları uzun sürmedi.
Yolcular keçileri kısa sürede otobüsten indirdi.
Beklenmedik yolcular
Olay, otobüstekiler için beklenmedik ve komik bir duruma dönüştü. Keçilerin otobüse nasıl bindiği ise açıklanmadı.
Sizce keçiler otobüse nereye gitmek için binmişti?
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