Coinbase Güneydoğu Asya'daki Dolandırıcılara Ait 3 Milyon Doları Dondurdu

Kripto para borsası Coinbase, Güneydoğu Asya'daki siber dolandırıcılık ağlarına yönelik küresel bir operasyon kapsamında 3 milyon dolardan fazla varlığı dondurduğunu açıkladı. Bu işlem, ABD Adalet Bakanlığı'nın dolandırıcılıkla mücadele birimi tarafından düzenlenen "Bozma Haftası" kapsamında gerçekleştirildi. Cointelegraph.com haber verdi.

Bu operasyonda Coinbase'in yanı sıra Meta, Microsoft ve Starlink gibi teknoloji devleri de yer aldı. İş birliği sonucunda dolandırıcılık ağlarına ait sunucular ve barındırma altyapıları imha edildi, ayrıca 1,4 milyondan fazla sosyal medya ve e-posta hesabı engellendi. Tayland Kraliyet Polisi tarafından birkaç kişi tutuklandı.

ABD Adalet Bakanlığı ve FBI verilerine göre, yatırım dolandırıcılığı ve "pig butchering" (domuz kesimi) olarak adlandırılan şemalar en hızlı büyüyen suç türlerinden biri olmaya devam ediyor. 2025 yılında Amerikalıların kripto ve yapay zeka bağlantılı dolandırıcılıklardan gördüğü zarar 11 milyar doları aştı.

Coinbase yetkilileri, blok zinciri teknolojisinin geleneksel finans sistemlerinden farklı olarak kolluk kuvvetlerine her işlemin şeffaf ve değiştirilemez bir geçmişini sunduğunu belirtiyor. Bu durum, yasa dışı finansal akışların izlenmesi ve durdurulmasında önemli bir araç olarak hizmet vermektedir.

Bu yıl dünya genelinde dolandırıcılık altyapısına karşı mücadele yoğunlaştı. Nisan ayında ABD hükümeti 701 milyon dolardan fazla kripto varlığı dondururken, Dubai polisi liderliğindeki uluslararası bir operasyon sonucunda 276 kişi tutuklanmış ve dokuz büyük dolandırıcılık merkezi kapatılmıştı.