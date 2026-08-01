Cezayir'de otobüsün devrilmesi sonucu onlarca kişi hayatını kaybetti

Cezayir'in Merdas vilayetinde meydana gelen büyük trafik kazası çok sayıda can kaybına yol açtı. Yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrilmesi sonucunda en az 25 kişi hayatını kaybetti, 44 vatandaş ise çeşitli derecelerde yaralandı. Bu konuda Anadolu Ajansı bilgi paylaştı.

Yapılan açıklamaya göre felaket, 1 Ağustos tarihinde ülkenin kuzeyinde yer alan Merdas vilayeti sınırlarında gerçekleşti. Resmi verilere göre Setif vilayetinden hareket eden yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen sebeplerden dolayı yoldan çıkmış ve devrilmiştir.

Cezayir Sivil Savunma Servisi'nin verilerine göre kaza neticesinde en az 25 insan yaşamını yitirmiş, 44 kişi ise çeşitli ağırlıklarda vücut yaralanmalarıyla hastanelere kaldırılmıştır.

Şu anda olay yerinde kurtarıcılar ve acil tıbbi yardım ekipleri çalışmaktadır. Yetkili kurumlar kazanın sebeplerini belirlemek amacıyla resmi soruşturma çalışmalarını başlatmıştır.