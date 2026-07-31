İran'a Giden Yol Faciasıyla Sonuçlandı: Çölde 14 Ceset Bulundu

Afganistan'ın Nimruz vilayetinde İran'a yasadışı yollarla geçmeye çalışan 14 erkeğin cesedi çöl bölgesinde bulundu. Bu durum, vilayet valiliği sözcüsü Abdulmutavakkil Tevhidî tarafından açıklandı.

Onun ifade ettiğine göre, hayatını kaybedenler İran topraklarına gizlice geçmek amacıyla kaçakçılık yollarını kullandılar. Ancak çölde yollarını kaybettiler ve şiddetli sıcak ile susuzluk nedeniyle yaşamlarını yitirdiler.

Yetkililer, bunun son günlerde gözlemlenen ilk olay olmadığını belirtti. Bir hafta önce de Nimruz çöllerinde beş Afganistan vatandaşının daha cesedi bulunmuştu. Böylece kısa süre içinde bu güzergahta hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a ulaştı.

Yerel halktan kişilerin belirttiğine göre, hayatını kaybedenlerin çoğu ekonomik zorluklar ve işsizlik nedeniyle İran'a iş aramaya gitmeye karar vermişti. Onlar insan kaçakçılığı yapan yasadışı ağların yardımıyla sınırda geçmeye çalışmışlardı.

Nimruz vilayeti Afganistan'ın güneybatısında yer almakta olup, İran ve Pakistan yönüne yasadışı göç için en çok kullanılan güzergahlardan biri sayılmaktadır. Mevcut hükümet bu yolla sınırı yasadışı geçmeyi yasaklamış olsa da, ekonomik sorunlar nedeniyle bazı vatandaşlar tehlikeli yolculuğa çıkmaya devam etmektedir.

Uzmanlar bu facianın bir kez daha yasadışı göçün ağır sonuçlarını gösterdiğini vurgulayarak, halkı bu tür tehlikeli yollardan vazgeçmeye çağırmaktadır.