Trump: Hem Putin hem Zelenskiy Ukrayna'daki savaşı bitirmek için taviz vermek zorunda kalacak

·146·Dünya
Trump: Hem Putin hem Zelenskiy Ukrayna'daki savaşı bitirmek için taviz vermek zorunda kalacak

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmayı sona erdirme konusunda her iki ülkenin lideri Vladimir Putin ve Vladimir Zelenskiy'nin de bir anlaşmaya varmak istediğini belirtti. Ancak Beyaz Saray lideri, bu hedefe ulaşmanın her iki taraftan da kaçınılmaz tavizler gerektireceğini vurguladı.

Trump bu açıklamayı 31 Temmuz'da Camp David'deki (Maryland eyaleti) başkanlık konutunda gerçekleştirilen Kabine toplantısında yaptı. Ona göre, her iki lider de aslında "bir anlaşmaya varılması taraftarı", ancak uzlaşma konusunda belirli engeller mevcut.

"Bence Zelenskiy de Putin de bir anlaşmaya varmak istiyor. İkisi de taviz vermek istemiyor, ancak ikisi de biraz taviz vermek zorunda kalacak" dedi ABD Başkanı açıklamasında. O ayrıca hiçbir tarafın başlangıçta taviz vermek istemediğini, ancak sonunda bunun gerekli olacağını anladıklarını ifade etti.

Trump'ın bu açıklaması, ABD'nin Ukrayna'daki çatışmayı bir an önce sona erdirmeyi amaçlayan önceki çıkışlarını bir kez daha teyit ediyor ve Washington'ın müzakere sürecine ciddi bir önem verdiğini gösteriyor.

Donald TrumpVladimir PutinVladimir ZelenskiyUkrayna SavaşıAmerika Birleşik Devletleri
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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