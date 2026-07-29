Donnarumma evlendi: Düğünde Haaland coştu (video)

·113·Dünya
Donnarumma evlendi: Düğünde Haaland coştu (video)

«Manchester City» kalecisi Gianluigi Donnarumma, 25 Temmuz'da (Kore saatiyle) sevgilisi Alessia Elefante ile resmi olarak evlendi. Bu hakkında Starnewskorea haber bildirdi.

Nikah töreni, İtalya'nın Locorotondo şehrinde bulunan San Giorgio Martire Kilisesi'nde gerçekleşti.

Beyaz kıyafetli gelin ve damat bir binanın önünde çiçekler altında mutlu bir şekilde gülümserken duruyor.

Düğün misafirleri arasında Erling Haaland, John Stones, Mateo Kovacic, Sandro Tonali, Nicolo Barella, Paolo Maldini ve İtalya millî takımının eski teknik direktörü Roberto Mancini gibi tanınmış kişiler katıldı. Kylian Mbappé ise özel bir charter uçuşuyla doğrudan düğün ziyafetine geldi.

Gelin, damat ve misafirler kilisedeki düğün töreninde birlikte fotoğraf çekiliyorlar.Erling Haaland ve sevgilisi görkemli etkinlikte kalabalığın arasında yürüyor.

Kutlamaya toplamda 250'ye yakın misafir davet edildi. Ziyafet, tarihi Pettolecchia malikanesinde düzenlendi. Misafirler için hazırlanan yemeklerden ise üç Michelin yıldızına sahip Da Vittorio restoranının aşçıları sorumlu oldu.

Donnarumma ve Alessia Elefante ilk kez memleketleri Castellammare di Stabia'da tanıştılar. 2016 yılından beri birlikteler. 2024 yılında çiftin Leo adında bir oğlu dünyaya geldi. Futbolcunun eşi iç mimarlık alanında çalışıyor.

Çift ve küçük çocukları deniz kenarında gülümseyerek duruyorlar.

Donnarumma'nın düğününde Erling Haaland coştu. Haaland'dan Norveççe "Ryu!" şarkısını söylemesi istendi - hatta ona bir davul bile verildi. Futbolcu davul çalarak ritmi yönetirken, diğer misafirler yerde oturarak kürek çekiyormuş gibi hareketleri tekrarladılar.

Gianluigi DonnarummaErling HaalandİtalyaManchester CityDüğün
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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