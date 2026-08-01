Radeon RX 9050 İlk Testlerde Nasıl Bir Sonuç Gösterdi

Yakın zamanda tanıtılan AMD Radeon RX 9050 ekran kartının ilk test sonuçları internette yayınlandı ve bu cihaz pazardaki en beklenmedik sonuçlardan birini kaydetti. ixbt.com'un haberine göre, testi yapılan 8 GB belleğe sahip sürüm yeni neslin en zayıf grafik kartı oldu ve ana rakibinin bile oldukça gerisinde kalıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Hatırlatmak gerekir ki, bu modelin 4 GB bellekli versiyonu perakende satışa ayrı olarak çıkarılmayacak, yalnızca hazır bilgisayarların bir parçası olarak alıcılara ulaştırılacak. Bu nedenle bağımsız olarak satın alınabilen 8 GB sürümünün yetenekleri uzmanların ve kullanıcıların odağında yer alıyor.

Test sonuçları ve performans seviyesi

Yapılan testler, yeni ekran kartının 3DMark programında ana rakibi sayılan GeForce RTX 5050 modelinden ortalama %18 daha zayıf bir sonuç gösterdiğini ortaya koydu. Oyunlardaki fark ise daha belirgin olup, bu oran yaklaşık %30'u buldu.

İstisnai olarak DOOM The Dark Ages oyununda Full HD'den yüksek çözünürlüklerde biraz farklı bir durum gözlemlense de uzmanlar bunu bu oyunun kendine has teknik özellikleri ile açıklıyor. Eğer GeForce RTX 5050 verilerinden %30'u çıkarırsak, nihai sonuç GeForce RTX 2060 seviyesine denk geliyor.

Pazardaki konumu ve güç tüketimi

Analizlere göre Radeon RX 9050 modeli, önceki nesil temsilcileri olan Radeon RX 7000 ve GeForce RTX 40 serilerinin perakende satışta bulunan herhangi bir harici ekran kartından bile daha zayıf çıktı. Ancak belirtmek gerekir ki, GeForce RTX 3050'den biraz daha hızlı çalışıyor.

Bununla birlikte, AMD ve rakibinin ürünlerinin perakende fiyatlarının neredeyse aynı seviyede olması kullanıcı kafasında soru işaretleri uyandırabilir. Yeni cihazın en büyük avantajı olarak minimum güç tüketimine sahip olması gösterilebilir — ekran kartı 75 W'tan daha az güç tüketiyor. Bu durum üreticilere ek güç kaynağına ihtiyaç duymadan veya hatta pasif soğutma sistemine sahip sürümler çıkarma imkanı tanıyor.