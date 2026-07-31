Tarihi Darbe: Rusya, Ukrayna'daki Amerikan Drone Fabrikasını İlk Kez Hedef Aldı

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Tarihi Darbe: Rusya, Ukrayna'daki Amerikan Drone Fabrikasını İlk Kez Hedef Aldı

İngiltere'nin saygın The Guardian gazetesinin aktardığı çarpıcı habere göre, Rusya silahlı kuvvetleri, Ukrayna topraklarında Amerikan şirketine ait insansız hava aracı (İHA) üretim fabrikasına ilk kez füze saldırısı düzenledi. Bu durum, Moskova'nın çatışma süresince ABD'li bir şirkete ait tesisi doğrudan hedef aldığı ilk onaylanmış vakadır.

Zamin.uz, jeopolitik öneme sahip bu olayın detaylarını ve uzman görüşlerini okuyucularına sunuyor.

Hedef — Kiev'deki Amerikan Fabrikası

Saldırının hedefi Kiev'de bulunan Terminal Autonomy fabrikası oldu. Gazetenin belirttiğine göre, geçen cuma günü Rus balistik füzesi tarafından imha edilen bu işletme, ABD'nin Delaware eyaletinde kayıtlı bir şirkete aittir.

Eyalet kayıtları, Terminal Autonomy şirketinin 2023 yılında kurulduğunu ve Ukrayna'nın savunma kapasitesini güçlendirmede aktif rol oynadığını göstermektedir.

«Her Şey Hedef»: Eski ABD İstihbarat Memurunun Açıklaması

Bu olay, Rusya ile ABD arasındaki vekâlet savaşının yeni bir aşaması olarak değerlendiriliyor. Eski üst düzey ABD istihbarat memuru Anthony Vinci durumu şu şekilde yorumladı:

«Ruslar şirketin kime ait olduğunu önemsemiyor. Her şey hedef... Şahsen inanıyorum ki, eğer Ukrayna'da Patriot füzeleri veya herhangi bir Amerikan sistemi üretilseydi, Ruslar o üretim tesisini de hedef alırlardı».

Bu açıklama, Rusya'nın Ukrayna'nın askeri-sanayi kompleksine entegre olmuş herhangi bir yabancı varlığı yok etmeye hazır olduğunu göstermektedir.

TASS Haberi ve Üretilen Drone Türleri

Rus devlet haber ajansı TASS, pazar günü Rusya Savunma Bakanlığına dayandırarak bu saldırıyı haberleştirmişti. Dikkat çekici bir şekilde, Rus tarafı haberinde fabrikanın Amerikan şirketine ait olduğunu açıkça belirtmemiş, ancak orada «Ukrayna-Amerikan şirketi uzmanlarının» faaliyet gösterdiğini kaydetmiştir.

TASS verilerine göre, imha edilen fabrikada şu model dronlar üretiliyordu:

  • AQ-400 Scythe

  • AQ-100 Bayonet

Bu dronlar Ukrayna silahlı kuvvetleri tarafından uzun menzilli saldırılar düzenlemek amacıyla kullanılmaktaydı.

Kayıplar ve Yaralılar

The Guardian gazetesinin şirkete yakın bir kaynaktan elde ettiği bilgiye göre, şiddetli füze saldırısı sonucunda fabrika ciddi şekilde tahrip olsa da, şans eseri ölen kimse olmadı.

Olayın Temel Detayları (Tablo)

Gösterge

Detaylar

Tarih

Geçen Cuma (The Guardian) / Cuma (RF Savunma Bakanlığı)

Hedef

Terminal Autonomy drone fabrikası

Konum

Kiev, Ukrayna

Sahibi

Delaware (ABD)'de kayıtlı şirket

Silah Türü

Balistik füze

Üretilen Dronlar

AQ-400 Scythe, AQ-100 Bayonet

Kayıplar

Yok

Sonuç: Çatışmanın Tırmanması

Rusya'nın Ukrayna'daki Amerikan varlıklarını doğrudan vurması, çatışmanın belirgin şekilde tırmandığını göstermektedir. Bu olay, yabancı savunma şirketlerinin Ukrayna'da üretim kapasitesi oluşturma planlarını etkileyebilir ve Kiev'e yapılan askeri yardım formatını değiştirebilir.

Bu önemli tarihi olay hakkındaki haberi arkadaşlarınızla ve siyaset meraklılarıyla paylaşın!

Sizce ABD bu saldırıya nasıl tepki vermeli? Düşüncelerinizi yorumlarda bırakın!

Kaynak: The Guardian ve TASS materyalleri temel alınmıştır.

RusyaUkraynaABDDrone FabrikasıSavaş
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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