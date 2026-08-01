Google Earth, yapay zeka özelliğini lansmandan bir gün sonra kapattı

Google, Google Earth harita uygulamasına yapay zeka yardımıyla sahte görüntüler oluşturma imkânı tanıyan yeni özelliği ekledikten yalnızca bir gün sonra tamamen kapattı. Bu yenilik, internet kullanıcıları ve gazeteciler arasında sert eleştirilere yol açarak sahte bilgi ve dezenformasyonun yayılmasına zemin hazırlayabileceği vurgulandı. Bu konuda Techcrunch.com bildiriyor .

ixbt.com'un aktardığına göre, perşembe günü kullanıma sunulan özellik, kullanıcıların Nano Banana 2 adlı yapay zeka üreteci aracılığıyla Google Earth'teki uydu görüntüleri içine çeşitli kurgusal görseller yerleştirmesine olanak tanımıştı. Şirketin resmi açıklamasında bu imkânın coğrafya ile yaratıcı bir şekilde ilgilenilmesi amacıyla yaratıldığı belirtilmişti.

Ancak uzmanlar ve medya mensupları bu aracın oluşturabileceği tehlikeyi derhal fark etti. Özellikle bir BBC gazetecisi söz konusu yeniliği kinayeli bir şekilde değerlendirerek Google Earth'ün dünyadaki en güvenilir görsel kanıt kaynaklarından biri olduğunu, böyle bir aracın ise yanlış bilgilerin yayılmasında kötüye kullanılmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Eleştiriler ve güvenlik sorunları

Aslında söz konusu özellik aracılığıyla herhangi bir metin istemine dayanılarak oluşturulan görselleri gerçek haritalar üzerine koymak mümkündü. Bunun da ağda jeouzamsal sahte içerik akışının artmasına yol açması bekleniyordu. Eleştirmenler, Google Earth gibi temel platformlarda bu tür açık imkânların varlığının kamuoyunu yanıltacağını şiddetle kınadı.

Bu keskin itirazların ardından şirket hızlı bir karar alarak tartışmalı özelliği geçici olarak durdurdu. Google temsilcilerinin belirttiğine göre, bazı jeouzamsal uzmanlar bu araçtan faydalı amaçlarla yararlanmış olsa da şirket politikasını ihlal eden sahte görsel ekran görüntülerinin yayıldığı tespit edildi.

Şu anda Google, bu özelliği Google Earth uygulamasından geri çektiğini ve güvenlik önlemlerini güçlendirmek üzerinde çalıştığını bildirdi. Şirketin güvenli engelleri kurduktan sonra sistemi geliştirmeye devam etmesi bekleniyor.

Uzmanların görüşüne göre, yapay zeka çağında internetteki çoğu görseli son derece kolay bir şekilde değiştirmek mümkün. Artık dezenformasyon yaratmak için profesyonel Photoshop ustaları olmaya gerek yok, bunun için herhangi bir AI görsel üreteci yeterli olmakta ve bu durum teknoloji devlerinin önündeki en ciddi zorluklardan biri olarak kalmaya devam etmektedir.