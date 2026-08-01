Intel Arc B580 ekran kartının fiyatı 300 doların altına düştü

Küresel pazarda grafik adaptörlerinin fiyatları yeniden yükselmeye başladığı ve yakın gelecekte daha da pahalanmasının beklendiği bir dönemde, Intel Arc B580 modeli aksine ucuzluyor. ixbt.com'un haberine göre, söz konusu cihaz halihazırda bellek kapasitesine oranla en avantajlı tekliflerden biri haline geldi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu modern ekran kartı, 192-bit veri yolu tabanlı çalışan 12 GB kapasiteli GDDR6 bellekle donatılmıştır. Bu teknik özellik sayesinde cihaz, Full HD'den yüksek çözünürlüklerde rakiplerine kıyasla çok daha istikrarlı ve iyi sonuçlar verme potansiyeline sahiptir.

Fiyat dinamikleri ve rekabet

ABD pazarında söz konusu ekran kartının fiyatı 290 dolara kadar düşerken, Avrupa ülkelerinde onu 280 avrodan bile daha ucuz fiyatlarla bulmak mümkün. Bu durumun genel piyasa trendlerine zıt olarak gerçekleşmesi uzmanların dikkatini çekmektedir.

Dikkat çekici bir şekilde, tam 12 GB belleğe sahip olan ancak yeniden satışa çıkarılan RTX 3060 modeli günümüzde daha pahalıya değerlendirilmektedir. Aynı zamanda, o, belirgin şekilde daha düşük performans sunmakla kalmayıp kare oluşturma teknolojisi desteğine de sahip değildir.

Pazardaki genel fiyat artışı fonunda Intel Arc B580 modelinin ucuzlaması alıcılar için elverişli bir fırsat yaratmaktadır. Özellikle orta fiyat segmentinde yüksek performans ve modern teknolojiler arayan kullanıcılar için bu uygun bir seçim haline gelmektedir.