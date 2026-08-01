Index Ventures Üç Yeni Fon İçin 2 Milyar Dolar Topladı

Tanınmış risk sermayesi fonu Index Ventures, bir sonraki finansman turunu başarıyla tamamladığını ve üç yeni fon kapsamında toplam 2 milyar dolar yatırım topladığını duyurdu. Bu adım, risk sermayesi pazarındaki sert rekabet koşullarında şirketin finansal istikrarını ve yatırımcılar arasındaki yüksek itibarını açıkça göstermektedir. Bu konuda Techcrunch.com haber vermektedir.

ixbt.com'a göre, otuz yıllık tarihe sahip olan bu şirketin, yeni çekilen fonları çeşitli aşamalardaki projelere yönlendirmesi planlanmaktadır. Özellikle başlangıç (seed) aşamasındaki projeler için 400 milyon dolar, ana risk sermayesi fonu için ise 900 milyon dolar ayrılmıştır. Ayrıca Index Ventures, 2024 yılında kurulan 1,5 milyar dolarlık büyüme fonuna 700 milyon dolar daha ekledi. Sonuç olarak şirketin toplam mevcut sermayesi 3,5 milyar dolara ulaştı.

Başarılı Yatırımlar ve Pazardaki Konumu

Bu büyük sermaye hacmi, Index Ventures'ın iki yıl önce iki fon aracılığıyla 2,3 milyar dolar toplamasının ardından elde edildi. Diğer bazı risk sermayesi şirketlerinden farklı olarak Index, fonlarının hacmini aşırı derecede büyütmemeye özen göstermektedir. Buna rağmen kuruluş, son yıllardaki güçlü performansıyla pazarda açıkça öne çıkmaya devam etmektedir.

Yılın başlarında Index portföy şirketi olan Wiz güvenlik girişiminin Alphabet bünyesine 32 milyar dolara satılması fon için büyük bir başarı oldu. Reuters ajansının haberine göre Index, Wiz şirketine ilk kez seed aşamasında yatırım yapmış ve %12'lik hissesine sahip en büyük dış hissedarı haline gelmişti. Bu hissenin değerinin yaklaşık 3,8 milyar dolar olduğu tahmin edilmektedir.

Yapay Zeka ve Gelecek Vaat Eden Alanlar

Fon faaliyetlerinde son zamanlarda modern teknolojilere, özellikle yapay zeka ve robotik alanlarına özel bir önem verilmektedir. Index Ventures geçen yıl Figma şirketinin halka arz (IPO) sürecinde de erken yatırımcı olarak yer almıştı.

Günümüzde şirketin portföyünde bir dizi öncü teknoloji girişimi yer almaktadır. Bunların arasında Physical Intelligence robotik şirketi, Fireworks AI inference platformu ve Anthropic yapay zeka modeli geliştiricisi bulunmaktadır. Dikkat çekici bir şekilde, Anthropic geçen yıl eylül ayında 183 milyar dolarlık değerleme üzerinden sermaye topladığında Index Ventures ona yatırım yapmıştı.

Yeni fon tabanının genişlemesi, Index Ventures şirketine umut vadeden teknolojiler ve yapay zeka pazarındaki lider konumunu koruma, ayrıca dünya çapında en yenilikçi projeleri destekleme imkanı sunmaktadır.