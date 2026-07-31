Çin'de Dünyada İlk Kez Saf Helyumla Çalışan Megavatlık Türbin Test Edildi

·52·Teknoloji
Çin'de Dünyada İlk Kez Saf Helyumla Çalışan Megavatlık Türbin Test Edildi

Çinli mühendisler tarihte ilk kez yalnızca saf helyum yardımıyla çalışan megavatlık türbin vasıtasıyla elektrik enerjisi elde etmeyi başardılar. Ixbt.com'un bildirdiğine göre, söz konusu test cihazı China National Nuclear Corporation'a (CNNC) bağlı CNNC Huaxing şirketi tarafından geliştirilmiş olup nükleer enerji alanında önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. Bu konuda Ixbt.com haber vermektedir.

Bu başarı, yeni nesil yüksek sıcaklıklı gaz soğutmalı nükleer reaktörlerin oluşturulması yolunda dev bir adım olarak değerlendirilmektedir. Uzmanların vurguladığı gibi, bu Çin'de helyumun temel çalışma akışkanlığı olarak kullanıldığı ilk megavat sınıfı türbinin başarılı bir şekilde devreye sokulmasıdır.

Teknolojinin Temel Özellikleri

Geleneksel elektrik santrallerinden farklı olarak burada türbinler su buharı yardımıyla hareket ettirilmemekte veya açık gaz çevriminde çalışmamaktadır. Yeni cihaz kapalı çevrim kullanmaktadır: tamamen hermetik bir devre içinde helyum kesintisiz olarak dönmekte ve sistemi terk etmemektedir.

Böyle bir yaklaşım ısı kayıplarını belirgin şekilde azaltmayı, istikrarlı basıncı korumayı ve cihazın genel verimliliğini artırmayı sağlamaktadır. Helyumun seçilmesi tesadüfi değildir, çünkü bu gaz inert olup yüksek sıcaklıklarda bile yapısal malzemelerle reaksiyona girmez.

Karmaşık Mühendislik Çözümleri

Mühendislerin önündeki en karmaşık görevlerden biri sistemin mutlak sızdırmazlığını sağlamak olmuştur. Helyum atomları son derece küçük olduğundan en ufak kusurlardan ve mikro çatlaklardan bile geçebilmektedir, bu nedenle tüm borular ve bağlantılar en yüksek basınca dayanmak zorundadır.

Ayrıca geliştiricilerin yüksek hızda çalışan türbini monte ederken mikron hassasiyetine ulaşması gerekmiştir. Çünkü en minimal sapmalar bile titreşimlere yol açarak devrenin sızdırmazlığını bozabilirdi.

CNNC yetkililerinin açıklamasına göre, başarılı testler küçük atom enerjisinin en umut vadeden yönlerinden biri olan yüksek sıcaklıklı gaz reaktörlerinin tasarımı için değerli veriler sağlamıştır.

ÇinEnerjiHelyumCNNCTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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